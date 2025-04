Inzaghi | Yamal fenomeno ma applausi all’Inter! Pavard difficile

Inzaghi è costretto a rinviare il ritorno alla vittoria, anche se il 3-3 in Barcellona-Inter non può certo essere un risultato da buttare. In conferenza stampa, l’allenatore ha dato la sua valutazione sul pareggio di stasera.CONFERENZA STAMPA Inzaghi POST PARTITA BARCELLONA-INTERIn tanti erano pronti a dire che era finita per l’Inter, invece la partita nessuno se l’aspettava.Ho una squadra di giocatori fantastici. Venire qua a giocare una partita del genere, contro chiaramente la squadra più offensiva e più bella del mondo in questo modo, deve renderci orgogliosi. Ma non serviva questa partita a me. C’è anche un pizzichino di rammarico per il secondo vantaggio, il 3-3 e il gol annullato a Mkhitaryan che ho visto adesso. Potevamo anche vincerla, contro una squadra che ha un giocatore difficile da marcare. 🔗 Inter-news.it - Inzaghi: «Yamal fenomeno, ma applausi all’Inter! Pavard difficile» è costretto a rinviare il ritorno alla vittoria, anche se il 3-3 in Barcellona-Inter non può certo essere un risultato da buttare. In conferenza stampa, l’allenatore ha dato la sua valutazione sul pareggio di stasera.CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA BARCELLONA-INTERIn tanti erano pronti a dire che era finita per l’Inter, invece la partita nessuno se l’aspettava.Ho una squadra di giocatori fantastici. Venire qua a giocare una partita del genere, contro chiaramente la squadra più offensiva e più bella del mondo in questo modo, deve renderci orgogliosi. Ma non serviva questa partita a me. C’è anche un pizzichino di rammarico per il secondo vantaggio, il 3-3 e il gol annullato a Mkhitaryan che ho visto adesso. Potevamo anche vincerla, contro una squadra che ha un giocatoreda marcare. 🔗 Inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Champions e Ramadan: il Barcellona studia la dieta per Yamal, Inzaghi dovrà gestire le energie di Taremi - I calciatori musulmani stanno vivendo il periodo di Ramadan, che richiede un digiuno diurno durante tutto il mese di marzo, dall’alba fino al tramonto. Questo, però, può incidere notevolmente sulle prestazioni sportive dei calciatori, alcuni dei quali si ritrovano ad affrontare questa settimana la Champions League. As e Sportmediaset analizzano i casi rispettivamente di Lamine Yamal (Barcellona) e Mehdi Taremi (Inter). 🔗ilnapolista.it

Barcellona, Raphinha e Yamal regalano ai quarti di finale: doppietta del brasiliano, gol e assist del baby fenomeno – FOTO - Barcellona, Lamine Yamal e Raphinha incantano e trascinano i blaugrana alla vittoria con il Benfica e al passaggio ai quarti di Champions League Il Barcellona è stata la prima squadra a passare ai quarti di finale di Champions League. Alle 18.45 contro il Benfica i blaugrana vincono con un 3-1 ben diverso dalle sofferenze dell’andata: […] 🔗calcionews24.com

Rummenigge: «Inzaghi? Trovo sia un fenomeno, chi vince stasera ha buone chance di andare in finale» - Le parole di Karl-Heinz Rummenigge, ex presidente del Bayern Monaco e ex calciatore dell’Inter, sulla sfida di Champions League di stasera Karl-Heinz Rummenigge, ex presidente e oggi membro del consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco, ha parlato alla BILD in vista della super sfida di questa sera all’Allianz Arena, dove i bavaresi affronteranno l’Inter nell’andata […] 🔗calcionews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inzaghi: «Yamal fenomeno, ma applausi all’Inter! Pavard difficile»; Carlos Augusto: «Segnale mandato! Abbiamo anche un retrogusto»; Raphinha contrariato: «Inaccettabile prendere ancora così tanti gol». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter, Inzaghi: "Ottima gara contro la squadra più forte al mondo. Yamal? Mai visto uno così" - Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime al termine della gara contro il Barcellona. 🔗msn.com

Pagina 3 | Inzaghi Champions: la scelta su Thuram, il Barcellona studiato al video e gli applausi della curva - " Se c'è differenza tra Inter e Barcellona? No, siamo tra le quattro migliori d'Europa con Arsenal e Psg. Purtroppo noi veniamo da una settimana brutta, mentre loro dalla vittoria in Coppa del Re. Lo ... 🔗tuttosport.com

Yamal, il gol in Barcellona-Benfica è da applausi. VIDEO - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it