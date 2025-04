Inzaghi sull’addio di Hakimi e Lukaku | Qualcuno diceva che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime 4…

Inzaghi sull’addio di Hakimi e Lukaku: “Qualcuno diceva che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime 4.” Simone Inzaghi non si risparmia in . L'articolo Inzaghi sull’addio di Hakimi e Lukaku: “Qualcuno diceva che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime 4.” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Forzazzurri.net - Inzaghi sull’addio di Hakimi e Lukaku: “Qualcuno diceva che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime 4…” la Repubblica –di: “che4.” Simonenon si risparmia in . L'articolodi: “che4.” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Forzazzurri.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, l’annuncio sull’addio di Inzaghi: nuova panchina a sorpresa - L’Inter di Simone Inzaghi in corsa per tutto nel finale di stagione, ma non ci sono certezze sulla permanenza dell’allenatore: annuncio sulla possibile svolta Inizia un’altra settimana molto importante, a tutti i livelli, per l’Inter, che in questa parte conclusiva della stagione vede gli impegni susseguirsi, tutti fondamentali per i propri obiettivi. Nerazzurri stasera davanti alla tv per sperare che il Napoli non si avvicini alla vetta in campionato, quindi domani in campo per l’andata dei quarti di Champions contro il Bayern. 🔗calciomercato.it

Riccardo Piatti rompe il silenzio sull’addio di Sinner: “Sono stato duro con lui, ma serviva” - Dopo sette anni di lavoro fianco a fianco, la separazione tra Riccardo Piatti e Jannik Sinner nel 2022 ha segnato una svolta per entrambi. Piatti, uno dei coach più rispettati del circuito, ha scelto di parlare per la prima volta della fine del loro rapporto professionale e dell’impatto che ha avuto su di lui. “Ho smesso di vivere la vita degli altri. 52 settimane all’anno in trasferta, la mia famiglia che ruotava intorno alle esigenze del giocatore. 🔗thesocialpost.it

Giulia De Lellis, la verità sull’addio a Tony Effe: “Spettacolo raccapricciante” - Giulia De Lellis e Tony Effe sono ancora una coppia? Su di loro si è scritto tanto e, spesso, in maniera totalmente errata. Basti ricordare il caso delle rose a Sanremo 2025. Qualcuno pensava che il cantante fosse pronto alla proposta di matrimonio, con un maxi regalo floreale. È stato poi il diretto interessato a smentire il tutto. E ora? Per alcuni si sarebbero lasciati ma la verità è ben diversa. 🔗dilei.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lo strano destino di Lukaku e Hakimi: spaesati e snaturati lontani da un’Inter che vola; Spiaze sì, ma per voi... Tutti in fila a chiedere scusa a Simone Inzaghi; Dalla Lu-La ad Hakimi: dopo l'addio di Conte chi può lasciare?; Inter, perché Simone Inzaghi è meglio di Conte. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inzaghi sull’addio di Hakimi e Lukaku: “Qualcuno diceva che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime 4…” - ForzAzzurri.net - la Repubblica - Inzaghi sull'addio di Hakimi e Lukaku: "Qualcuno diceva che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime 4..." Simone Inzaghi non si ... 🔗forzazzurri.net

Inter, tre ingredienti alla base del successo! Il lavoro di Inzaghi – CdS - L'Inter presenta tre ingredienti principali per arrivare al successo. Simone Inzaghi sta facendo un lavoro incredibile, l'articolo dal Corriere dello - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Addio Inzaghi, scelta fatta sul nuovo allenatore: ritorno clamoroso - Inter, 7 giorni all'inferno Tre sconfitte in una settimana cambiano classifica e orizzonti. Per la squadra di Inzaghi si apre la crisi, proprio alla vigilia della semifinale di Champions League contro ... 🔗informazione.it