Inzaghi prima di Pisa-Frosinone | Godiamocela Ma il traguardo non è tagliato

Pisa, 30 APRILE 2025 – Filippo Inzaghi è emozionato. Concentrato, sì, ma è inutile nasconderci: questa partita vale tanto. Per essere precisi: la Serie A. Alla vigilia della partita, l'allenatore ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Frosinone. traguardo vicino, ma guai pensare che sia tutto libero.CONDIZIONI DELLA SQUADRA - "Andiamo tutti e venticinque in ritiro. Stanno tutti bene. Qualcuno ha preso qualche giorno di riposo in più. Moreo sta bene, oggi si è allenato, non ci sono problemi. Sono tutti pronti per giocare dall'inizio. Tutti sono arruolabili, pronti a giocare. Dovrò mandarne due in tribuna. Questa sarà la cosa più complicata per me. Non sarà facile. Da qui alla fine spero di poter dare occasione a tutti. Abbiamo tanti diffidati. Non vorrei mandare nessuno in tribuna.

