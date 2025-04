Inzaghi orgoglioso | Inter fantastica Lautaro Martinez? Rientro difficile

Inzaghi si è espresso nel post-partita di Barcellona-Inter, primo match delle semifinali di Champions League terminato per 3-3. Questo il suo commento.IL COMMENTO – Simone Inzaghi si è così pronunciato a Prime Video al termine di Barcellona-Inter, conclusosi per 3-3: «C’è grandissima soddisfazione, abbiamo fatto una grande gara. C’è un po’ di rammarico, ma abbiamo la consapevolezza di aver disputato un’ottima gara contro la miglior squadra al mondo. Purtroppo gli episodi possono fare la differenza, ma quello che provo per i miei ragazzi resta, sono stati fantastici. Negli spogliatoi abbiamo parlato dell’esigenza di spostare qualcosina, non dimentichiamo che dall’altra parte c’era un giocatore che negli ultimi 8-9 anni non avevo mai visto. Yamal è poi calato alla distanza, mentre noi abbiamo disputato un secondo tempo di ottima qualità. 🔗 Inter-news.it - Inzaghi orgoglioso: «Inter fantastica. Lautaro Martinez? Rientro difficile» Simonesi è espresso nel post-partita di Barcellona-, primo match delle semifinali di Champions League terminato per 3-3. Questo il suo commento.IL COMMENTO – Simonesi è così pronunciato a Prime Video al termine di Barcellona-, conclusosi per 3-3: «C’è grandissima soddisfazione, abbiamo fatto una grande gara. C’è un po’ di rammarico, ma abbiamo la consapevolezza di aver disputato un’ottima gara contro la miglior squadra al mondo. Purtroppo gli episodi possono fare la differenza, ma quello che provo per i miei ragazzi resta, sono stati fantastici. Negli spogliatoi abbiamo parlato dell’esigenza di spostare qualcosina, non dimentichiamo che dall’altra parte c’era un giocatore che negli ultimi 8-9 anni non avevo mai visto. Yamal è poi calato alla distanza, mentre noi abbiamo disputato un secondo tempo di ottima qualità. 🔗 Inter-news.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Bayern, Inzaghi: “Sono orgoglioso” - Dopo il 2-2 nel ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Bayern Monaco, che ha permesso all’Inter il passaggio in semifinale contro il Barcellona, Simone Inzaghi ha parlato a Prime Video. “Battuta una squadra fortissima, c’è da essere orgogliosi”, le parole dell’allenatore. “Tra Monaco e stasera abbiamo fatto due grandi gare, i ragazzi sono stati splendidi. Andiamo avanti in questa stagione lunga e difficile, che ci sta dando tante emozioni” ha dichiarato soddisfatto Inzaghi. 🔗ilprimatonazionale.it

Flick elogia l’Inter: «Squadra fantastica, lavoro di Inzaghi incredibile! Apprezzo molto la loro…» - di RedazioneFlick elogia l’Inter: «Squadra fantastica, lavoro di Inzaghi incredibile! Apprezzo molto la loro…» Le parole del tecnico del Barcellona Intervenuto in conferenza stampa Hans Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato cosi dell’Inter, prossima avversaria in Champions League: LE PAROLE- «Apprezzo tantissimo l’Inter, sia per come giocano sia per quello che stanno facendo. Sono una squadra molto esperta, difendono in modo eccezionale. 🔗internews24.com

VIDEO IN – Inzaghi: «Miei meriti? No, condivido con tutta l’Inter! Orgoglioso» - Inzaghi conclude le interviste post partita di Inter-Bayern Monaco passando in mixed zone, presente anche la nostra Romina Sorbelli inviata di Inter-News.it. L’allenatore nerazzurro esprime tutto il suo orgoglio per l’ennesima prestazione leggendaria della sua squadra. ENORME SODDISFAZIONE – Simone Inzaghi dopo Inter-Bayern Monaco, commenta così l’accesso in semifinale di Champions League in mixed zone: «Ho la fortuna di allenare questi ragazzi, dei grandi campioni e grandi uomini. 🔗inter-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Parolo: Vi racconto come Inzaghi prepara queste partite. Una volta con la Juve...; Inter, Inzaghi: Il rinnovo a fine campionato. Champions? L'obiettivo è vincere trofei; Udinese, Runjaic in conferenza: Primo tempo così così. Inter fantastica e ha anche con un ottimo portiere; Champions League: Orgoglioso, ma così fa male..., i commenti a caldo dei protagonisti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

INTER - Inzaghi: "Orgoglioso di quanto abbiamo fatto, siamo in corsa per 2 titoli" - Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Prime Video prima della gara di Champions col Barcellona: "Tutte le partite sono aperte. Due anni fa abbiamo giocato col Barcellona ... 🔗napolimagazine.com

Inzaghi elogia l'Inter: "C'è tanta fatica e sacrificio, siamo orgogliosi" - MILANO - Vittoria importantissima dell'Inter, che nonostante le fatiche della ... "Tenevamo tanto a questa gara - le parole di Simone Inzaghi nel post gara -, sapevamo che non sarebbe stata ... 🔗msn.com

Barcellona, Flick: “Inter fantastica, Inzaghi incredibile. Quello che mi piace di loro…” - Il tecnico del Barcellona ha parlato in conferenza stampa della sfida in semifinale di Champions contro l'Inter ... 🔗fcinter1908.it