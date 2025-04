Inzaghi frecciata a Conte | quattro anni fa dicevano che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia

Inzaghi, frecciata a Conte: «quattro anni fa dicevano che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia»Repubblica interpreta in chiave (anche) anti-Conte le parole di ieri di Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara d’andata della semifinale di Champions tra Barcellona e Inter.Scrive Repubblica con Franco Vanni:Quando gli si chiede se questo sia il momento più difficile del suo percorso all’Inter, Inzaghi sorride: «Quando giochi la semifinale di Champions, non può essere un momento difficile. C’è entusiasmo. Veniamo da una settimana storta, ma contano i quattro anni prima». Per motivare i giocatori, dopo tre sconfitte di fila, l’allenatore nerazzurro prende la rincorsa, ricominciando dall’inizio. Da quando, dopo la cessione di Hakimi e Lukaku nell’estate del 2021, «qualcuno diceva che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia». 🔗 Ilnapolista.it - Inzaghi, frecciata a Conte: «quattro anni fa dicevano che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia» : «fachein»Repubblica interpreta in chiave (anche) anti-le parole di ieri di Simonein conferenza stampa alla vigilia della gara d’andata della semifinale di Champions tra Barcellona e Inter.Scrive Repubblica con Franco V:Quando gli si chiede se questo sia il momento piùdel suo percorso all’Inter,sorride: «Quando giochi la semifinale di Champions, non può essere un momento. C’è entusiasmo. Veniamo da una settimana storta, ma contano iprima». Per motivare i giocatori, dopo tre sconfitte di fila, l’allenatore nerazzurro prende la rincorsa, ricominciando dall’inizio. Da quando, dopo la cessione di Hakimi e Lukaku nell’estate del 2021, «qualcuno diceva chein». 🔗 Ilnapolista.it

Inzaghi, che frecciata a Conte e alle rivali: «Inter in corsa su 3 competizioni? Non ci piace guardare gli altri che giocano!» - di RedazioneInzaghi, che frecciata a Conte e alle rivali: «Inter in corsa su 3 competizioni? Non ci piace guardare gli altri che giocano!». La risposta in conferenza Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord Inter, Simone Inzaghi si è tolto alcuni sassolini dalle scarpe, lanciando una frecciatina probabilmente rivolta al tecnico del Napoli, Antonio Conte, o comunque alle rivali che man mano sono state eliminate da almeno una delle coppe europee o italiane.

Posta Napolista – Quattro lettere contro Conte e una a favore (più un aureliano). I lettori dicono la loro - Posta Napolista – Quattro lettere contro Conte e una pro (più un aureliano). I lettori dicono la loro È fastidiosa la narrazione del Conte miracoloso Gentilissima redazione del Napolista, vi seguo da tantissimi anni, dall'arrivo a Napoli di Benitez, un tecnico che ho sempre ammirato e che da tifoso del Napoli, nonostante risultati non eccelsi ed un gioco non esaltante, ancora oggi merita solo ringraziamenti per aver posto le basi del Napoli spumeggiante di Sarri e che solo dopo 7 anni (3 di Sarri, 1 e mezzo Ancelotti, 1 e mezzo Gattuso e 1 Spalletti) è stato definitivamente rimpiazzato.

Conte ha un vantaggio su Inzaghi e Gasperini: chiave decisiva per lo scudetto? - Antonio Conte avrebbe un vantaggio nei confronti di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini nella corsa scudetto: di cosa si tratta Sarà un turno potenzialmente decisivo quello che andrà in scena in questo weekend. Il Napoli giocherà in trasferta contro il Venezia, mentre Atalanta e Inter si incroceranno nel big match del Gewiss Stadium. Toccherà prima agli azzurri scendere in campo, nel lunch match delle 12.

