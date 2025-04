Inzaghi e la frecciatina a Conte | cosa ha detto il tecnico alla vigilia del Barcellona

Inzaghi punge Conte presentando la semifinale contro il Barcellona: la frecciatina del tecnico al collega del NapoliTuttosport analizza le parole di mister Simone Inzaghi tornando sulle dichiarazioni della vigilia del tecnico verso la gara dell‘Inter contro il Barcellona. «Nelle ultime tre partite dovevamo fare meglio, ma dopo quattro anni corriamo per tutti gli obiettivi e qualcuno aveva detto che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia».Tra le righe sembra una frecciata al rivale Conte, che ha espresso il concetto non a parole ma con le azioni, con il suo addio nel 2021.QUOTE Barcellona INTER – È il momento della verità: l’Inter è ospite del Barcellona allo stadio Olimpico Lluis Companys nella gara di andata di andata delle semifinali di Champions League dopo essere incappato in tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Internews24.com - Inzaghi e la frecciatina a Conte: cosa ha detto il tecnico alla vigilia del Barcellona pungepresentando la semifinale contro il: ladelal collega del NapoliTuttosport analizza le parole di mister Simonetornando sulle dichiarazioni delladelverso la gara dell‘Inter contro il. «Nelle ultime tre partite dovevamo fare meglio, ma dopo quattro anni corriamo per tutti gli obiettivi e qualcuno avevache sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia».Tra le righe sembra una frecciata al rivale, che ha espresso il concetto non a parole ma con le azioni, con il suo addio nel 2021.QUOTEINTER – È il momento della verità: l’Inter è ospite delallo stadio Olimpico Lluis Companys nella gara di andata di andata delle semifinali di Champions League dopo essere incappato in tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Internews24.com

