Inzaghi dovrebbe fare un discorso contiano | io sono un numero uno e merito una macchina all’altezza

Inzaghi ha già ipotecato lo scudetto ed è uscito dalla Coppa Italia. Il punto però è che non tutte le colpe sono dell'allenatore che, secondo il giornalista, dovrebbe parlare chiaro con la società."Ho appreso che la società è soddisfatta e orgogliosa della stagione a prescindere dai titoli che metterà in bacheca, perché c'è una strategia di lungo periodo nell'inseguire tutto a forte rischio di non stringere nulla: questo è un anno di transizione nel quale abbiamo messo a posto i bilanci per ripartire verso un nuovo inizio. Il tifo è fede: sono fiducioso e orgoglioso, soddisfatto no, sarebbe come essere sazi benché a stomaco vuoto sapendo che domani si mangerà bene.

