Inzaghi conferma | Thuram dall’inizio Inter difficoltà fanno parte del percorso!

Inter, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha così parlato a Prime Video prima del fischio d’inizio di Barcellona-Inter: «Thuram ci sarà dall’inizio, stamattina abbiamo fatto il risveglio muscolare e lui ha avuto le giuste sensazioni. C’è mancato tanto nelle ultime partite, ma non credo che sia un solo giocatore a cambiare una squadra. Per vincere serve tutto: abbiamo vinto a Monaco, dove non vinceva nessuno da tre anni, noi cercheremo di fare il massimo anche stasera. L’ultima settimana non c’è piaciuta, ma fa parte del percorso di ogni squadra».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inzaghi conferma: «Thuram dall’inizio. 🔗 Inter-news.it - Inzaghi conferma: «Thuram dall’inizio. Inter, difficoltà fanno parte del percorso!» si è espresso nel pre-partita di Barcellona-, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Simoneha così parlato a Prime Video prima del fischio d’inizio di Barcellona-: «ci sarà, stamattina abbiamo fatto il risveglio muscolare e lui ha avuto le giuste sensazioni. C’è mancato tanto nelle ultime partite, ma non credo che sia un solo giocatore a cambiare una squadra. Per vincere serve tutto: abbiamo vinto a Monaco, dove non vinceva nessuno da tre anni, noi cercheremo di fare il massimo anche stasera. L’ultima settimana non c’è piaciuta, ma fadeldi ogni squadra».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «. 🔗 Inter-news.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inzaghi cambia l’attacco e conferma su Thuram: “Ha un problemino” - L’allenatore dell’Inter mischia le carte e cambia il tandem offensivo per il match di San Siro contro il Monza Simone Inzaghi ci ripensa e ribalta l’attacco nerazzurro per l’anticipo di campionato contro il fanalino di coda Monza a San Siro. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico dell’Inter alla vigilia aveva provato il tandem composto da Thuram e Correa, mentre questa mattina nell’ultimissima rifinitura ad Appiano Gentile ha cambiato idea puntando su Arnautovic al fianco di capitan Lautaro Martinez. 🔗calciomercato.it

Dall’infermeria. Inzaghi tira un sospiro di sollievo: Thuram recuperato - Una buona e una cattiva notizia a trentasei ore dal big match del “Diego Armando Maradona“: finalmente Marcus Thuram è rientrato in gruppo, ha svolto sessioni complete di allenamento con i compagni e sarà disponibile per la sfida di domani pomeriggio. Simone Inzaghi può dunque tirare un sospito di sollievo, il problema alla caviglia del francese sembra essere superato. Thuram punta anche interrompere un digiuno di gol che dura dal 19 gennaio, quando andò a segno nel 3-1 casalingo contro l’Empoli. 🔗sport.quotidiano.net

Thuram salta Juventus Inter? Le ultime dall’allenamento sull’attaccante, Inzaghi in ansia - di RedazioneThuram si allena a parte: l’attaccante a rischio verso Juventus Inter? Il francese potrebbe saltare la gara Pasquale Guarro ha aggiornato su Juventus Inter riguardo alle condizioni di Thuram, che anche oggi si sarebbe allenato individualmente e starebbe tenendo in ansia il mister Simone Inzaghi verso il derby d’Italia in programma domenica. RETROSCENA – «Inter, anche questa mattina allenamento personalizzato per Marcus Thuram». 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona-Inter LIVE, stasera la semifinale di Champions League in diretta: Inzaghi conferma Thuram-Lautaro, 2700 tifosi nerazzurri allo stadio; Barcellona-Inter, le probabili formazioni della semifinale Champions: le scelte di Simone Inzaghi; Simone Inzaghi prima di Barcellona-Inter: L'ultima settimana non cancella quanto fatto in quattro anni; Thuram e Calhanoglu, l'Inter batte il Feyenoord 2-1 e vola ai quarti di Champions contro il Bayern. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Barcellona-Inter: Inzaghi ha deciso su Thuram, ecco la formazione titolare, i dubbi dei tifosi - Il tecnico dell'Inter contro il Barcellona in Champions League ripropone in attacco la ThuLa, entrambi gli attaccanti sono stati vicini a vestire la maglia blaugrana, torna dal 1' anche Dumfries ... 🔗sport.virgilio.it

Barcellona-Inter, Inzaghi ha deciso: Thuram dall’inizio con Lautaro - Questa sera la semifinale di andata di Champions. Scelta la formazione nerazzurra. L’attaccante francese in campo dal 1’ ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter LIVE, stasera la semifinale di Champions League in diretta: Inzaghi conferma Thuram-Lautaro, 2700 tifosi nerazzurri allo stadio - Stasera alle 21:00 l'Inter di Simone Inzaghi affronta il Barcellona per l'andata della semifinale Champions League: il doppio confronto vale la qualificazione ... 🔗fanpage.it