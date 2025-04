Inzaghi cerca la vera Inter | a Barcellona con le 3 armi migliori – CdS

Barcellona e Inter. Simone Inzaghi rivuole la sua vera Inter e punta sulle tre caratteristiche che hanno reso questa squadra celebre.TUTTO PRONTO – Il grande giorno è arrivato: stasera al Montjuic Barcellona-Inter. Andata delle semifinali di Champions League. Dopo aver perso quasi tutto, la Beneamata si ritrova nel palcoscenico più importante. L'obiettivo è chiaro e in testa a tutti i giocatori: ritornare a Monaco di Baviera e rivivere la seconda finale di Champions negli ultimi tre anni. Ma l'ostacolo è il peggiore. Perché di fronte, c'è probabilmente la squadra migliore al mondo. I blaugrana, ancora in corsa per fare il Triplete, arrivano dopo sei anni ad una semifinale di Champions League e dopo 10 sognano nuovamente di alzare al cielo quel trofeo (l'ultima volta nel 2015 contro la Juventus a Berlino).

