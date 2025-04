Inzaghi | C’è anche rammarico! Inter con giocatori fantastici

Inzaghi è costretto a rinviare il ritorno alla vittoria, anche se il 3-3 in Barcellona-Inter non può certo essere un risultato da buttare. In conferenza stampa, l'allenatore ha dato la sua valutazione sul pareggio di stasera.

CONFERENZA STAMPA Inzaghi POST PARTITA BARCELLONA-Inter

In tanti erano pronti a dire che era finita per l'Inter, invece la partita nessuno se l'aspettava.

Ho una squadra di giocatori fantastici. Venire qua a giocare una partita del genere, contro chiaramente la squadra più offensiva e più bella del mondo in questo modo, deve renderci orgogliosi. Ma non serviva questa partita a me. C'è anche un pizzichino di rammarico per il secondo vantaggio, il 3-3 e il gol annullato a Mkhitaryan che ho visto adesso. Potevamo anche vincerla, contro una squadra che ha un giocatore difficile da marcare.

Champions: Inzaghi 'ho un po' di rammarico ma noi grande gara' - "E' una grandissima soddisfazione, abbiamo fatto una grande gara. Certo, il doppio vantaggio, un gol annullato ancora non capisco perché, c'è un po' di rammarico... ma abbiamo disputato un'ottima gara ... 🔗ansa.it

