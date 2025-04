Inzaghi | C’è anche rammarico! Difficoltà ma grandissimo cuore

anche Inzaghi fra i tanti tesserati che parlano a Inter TV dopo il 3-3 contro il Barcellona. Le sue parole a margine del pareggio nell'andata delle semifinali di Champions League di stasera.IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi su Barcellona-Inter 3-3: «Siamo stati bravi. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, con qualche Difficoltà però anche un grandissimo cuore. Abbiamo fatto la nostra partita, c'è anche rammarico per il gol di Henrikh Mkhitaryan annullato. Un pizzichino di rammarico c'è, però abbiamo giocato contro la squadra più bella e più tecnica al mondo. Gol da calcio piazzato una chiave? Quella chiaramente, però anche noi abbiamo preso il terzo gol dove dovevamo probabilmente essere più attenti. Però i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano: va fatto loro un plauso, sono strepitosi.

Inzaghi a Sky: «I 5 cambi erano forzati, siamo in difficoltà. Dopo il gol di Solet non abbiamo più giocato! L”espulsione? A volte l’adrenalina gioca brutti scherzi». Poi risponde sul rinnovo - di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro l’Udinese Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Udinese, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria ottenuta dalla propria squadra nel 30° turno del campionato di Serie A. QUANTO PESA UNA VITTORIA IN QUESTO MODO? COSA E’ SUCCESSO NEL FINALE? – «Rischiavamo di non vincere una partita che nel primo tempo abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, avremo meritato più dei due gol. 🔗internews24.com

Ventura sorprende: «Inter in difficoltà? Ecco il vero problema». Poi avvisa Inzaghi su quel modulo del Napoli - di RedazioneVentura torna a parlare dell’Inter, l’ex ct della Nazionale spiega le difficoltà dei nerazzurri, poi espone un dubbio sul match in arrivo col Napoli In previsione di Napoli Inter Giampiero Ventura ha rilasciato un’intervista a ‘Radio Goal’, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Sentiamo un estratto del commento dell’ex ct. VENTURA SUL NAPOLI – «Antonio Conte prepararà la squadra affinchè sia famelica. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Augello: «La Juve ci ha messo in grande difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Ecco il nostro rammarico» - di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Augello: le dichiarazioni post partita del terzino del Cagliari dopo la sconfitta contro la Juventus Tommaso Augello ha parlato nel post-partita di Cagliari Juve, sfida di Serie A: le sue dichiarazioni in conferenza stampa. PARTITA – «La Juve ci ha messo in grande difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Il rammarico è non aver chiuso bene le linee di passaggio. 🔗juventusnews24.com

