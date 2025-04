Inzaghi | Barcellona di campioni ma anche l’Inter impressiona Fiducia!

Inzaghi può essere soddisfatto del coraggio e della determinazione della sua Inter, che blocca in trasferta il Barcellona. Al termine della semifinale d’andata di Champions League l’allenatore nerazzurro commenta tutto su Sky Sport.IL RITORNO – Al termine di Barcellona-Inter Simone Inzaghi dichiara: «Abbiamo fatto una grandissima partita contro quella che in questo momento credo sia la squadra più forte al mondo, più offensiva. I ragazzi sono stati bravissimi, ho fatto loro i complimenti. Guardiamo con Fiducia alla gara di ritorno, anche se sappiamo che sarà difficilissima. Giocheremo in casa nostra, davanti ai nostri tifosi, che sono venuti in tantissimi qui. Avevano già comprato il biglietto con tanta Fiducia, sarà una finale. Ci prepareremo nel migliore die modi».Inzaghi nel post-partita di Barcellona-InterAMAREZZA – Simone Inzaghi continua: «Dovremo dar seguito a questa partita, in cui abbiamo fatto benissimo. 🔗 Inter-news.it - Inzaghi: «Barcellona di campioni, ma anche l’Inter impressiona. Fiducia!» Simonepuò essere soddisfatto del coraggio e della determinazione della sua Inter, che blocca in trasferta il. Al termine della semifinale d’andata di Champions League l’allenatore nerazzurro commenta tutto su Sky Sport.IL RITORNO – Al termine di-Inter Simonedichiara: «Abbiamo fatto una grandissima partita contro quella che in questo momento credo sia la squadra più forte al mondo, più offensiva. I ragazzi sono stati bravissimi, ho fatto loro i complimenti. Guardiamo conalla gara di ritorno,se sappiamo che sarà difficilissima. Giocheremo in casa nostra, davanti ai nostri tifosi, che sono venuti in tantissimi qui. Avevano già comprato il biglietto con tanta, sarà una finale. Ci prepareremo nel migliore die modi».nel post-partita di-InterAMAREZZA – Simonecontinua: «Dovremo dar seguito a questa partita, in cui abbiamo fatto benissimo. 🔗 Inter-news.it

