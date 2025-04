Inzaghi a Sky | Un talento come Yamal nasce ogni 50 anni ma anche il Barcellona stasera ha visto di avere di fronte una grandissima squadra! Ho dovuto togliere Thuram e Dumfries per un motivo

SUL MATCH – «Abbiamo fatto una grandissima partita contro penso la squadra al momento più forte e più offensiva al mondo. I ragazzi son stati bravissimi, gli ho fatto i complimenti. Guardiamo con fiducia alla gara di ritorno. Sarà una finale, ci prepareremo nel migliore dei modi»COSA FARE IN PIU' NEL RITORNO? – «Dovremo dar seguito a questa partita, abbiamo fatto benissimo. Dopo il doppio vantaggio e il gol annullato c'è anche un po' di amarezza, ma bisogna guardare anche chi avevamo di fronte, un talento come Yamal nasce ogni 50 anni, vederlo dal vivo mi ha impressionato ma anche i miei giocatori mi hanno impressionato».

