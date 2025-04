Inzaghi a Prime Video | Ho qualche dubbio su questo giocatore Se ho sbagliato a parlare di Triplete? Rispondo che…

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Prime Video a poche ore dalla gara di andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter.BARCELLONA-INTER – «Tutte le partite sono aperte. Due anni fa abbiamo giocato col Barcellona, non era in questo stadio, ma ce la siamo giocata. Abbiamo fatto due grandi partite. Questa volta dovremo fare altrettanto, come abbiamo fatto col Bayern, col Manchester City, con l'Arsenal. La squadra sa che dovremo fare una grande partita fatta di concentrazione e di scelte continue. Cercheremo di farla nel migliore dei modi, si gioca in 180 minuti, ma si gioca sempre per vincere. Ultima settimana chiaramente non delle migliori, abbiamo avuto il problema di Pavard.

