Inzaghi a Prime Video: «C’è soddisfazione, ma anche tanto rammarico! Gol annullato? Questi episodi possono fare la differenza. Su Lautaro dico.» Le parole del tecnico nerazzurroCosi Simone Inzaghi ai microfoni di Prime Video nel post Barcellona InterPIU PROVATO O RAMMARICATO– «C’è grandissima soddisfazione per aver giocato una grande gara contro la squadra al momento più forte del mondo. Poi chiaramente il doppio vantaggio, il gol annullato che io ancora non capisco il perché. C’è ancora rammaricoGOL annullato- «Meglio di no. Questi episodi possono fare la differenza, ma non cambia nulla in quello che provo per Questi ragazzi che sono stati fantastici»COSA HAI DETTO NEGLI SPOGLIATOI- «Abbiamo cercato di aggiustare qualcosa. Non dimentichiamo che dall’altra parte c’era un giocatore mai visto negli ultimi 8-9 anni; Yamal ci ha creato tantissimi problemi, triplicarlo non bastava perché si aprivano spazi e noi dovevamo metterci bassi. 🔗 Internews24.com - Inzaghi a Prime Video: «C’è soddisfazione, ma anche tanto rammarico! Gol annullato? Questi episodi possono fare la differenza. Su Lautaro dico…» : «C’è, ma! Golla. Sudico.» Le parole del tecnico nerazzurroCosi Simoneai microfoni dinel post Barcellona InterPIU PROVATO O RAMMARICATO– «C’è grandissimaper aver giocato una grande gara contro la squadra al momento più forte del mondo. Poi chiaramente il doppio vantaggio, il golche io ancora non capisco il perché. C’è ancoraGOL- «Meglio di no.la, ma non cambia nulla in quello che provo perragazzi che sono stati fantastici»COSA HAI DETTO NEGLI SPOGLIATOI- «Abbiamo cercato di aggiustare qualcosa. Non dimentichiamo che dall’altra parte c’era un giocatore mai visto negli ultimi 8-9 anni; Yamal ci ha creato tantissimi problemi, triplicarlo non bastava perché si aprivano spazi e noi dovevamo metterci bassi. 🔗 Internews24.com

