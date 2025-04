Inzaghi a Prime Video | A livello mentale stiamo bene! Thuram gioca? Ci sarà dall’inizio…

Inzaghi a Prime Video: «A livello mentale stiamo bene! Thuram gioca? Ci sarà dall’inizio.» Le parole del tecnico nerazzurroIntervenuto ai microfoni di Prime Video, Simone Inzaghi, ha parlato cosi nel pre gara di Barcellona Inter, sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions:LE PAROLE- «Thuram gioca dall’inizio. Stamattina abbiamo fatto riscaldamento muscolare, sta bene, sono passati 10 giorni dal problemino che ha avuto, abbiamo deciso con lui e con lo staff che può giocare dall’inizio. È un giocatore importante, che ci è mancato tanto nelle ultime partite, ma non penso che un giocatore possa cambiare una squadra. Lui ci può aiutare, ma è tutta la squadra che è arrivata a questi livelli, a giocarsi partite simili, Cosa serve a Barcellona? Serve tutto. Siamo andati a Monaco, queste squadre arrivano sempre nelle fasi finali della Champions, sono super attrezzate. 🔗 Internews24.com - Inzaghi a Prime Video: «A livello mentale stiamo bene! Thuram gioca? Ci sarà dall’inizio…» : «A? Cidall’inizio.» Le parole del tecnico nerazzurroIntervenuto ai microfoni di, Simone, ha parlato cosi nel pre gara di Barcellona Inter, sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions:LE PAROLE- «dall’inizio. Stamattina abbiamo fatto riscaldamento muscolare, sta, sono passati 10 giorni dal problemino che ha avuto, abbiamo deciso con lui e con lo staff che puòre dall’inizio. È untore importante, che ci è mancato tanto nelle ultime partite, ma non penso che untore possa cambiare una squadra. Lui ci può aiutare, ma è tutta la squadra che è arrivata a questi livelli, arsi partite simili, Cosa serve a Barcellona? Serve tutto. Siamo andati a Monaco, queste squadre arrivano sempre nelle fasi finali della Champions, sono super attrezzate. 🔗 Internews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inzaghi a Prime Video: «Siamo in emergenza, ma faremo una grande gara! Thuram e Calhanoglu? Ecco come stanno…» - di RedazioneInzaghi a Prime Video: «Siamo in emergenza, ma faremo una grande gara! Thuram e Calhanoglu? Ecco come stanno…» Le parole del tecnico dell’Inter Intervistato da Prime Video a poche ore dalla sfida tra Inter e Feyenoord, Simone Inzaghi, ha parlato cosi: GIOCARE IN EMERGENZA– «Beh, senz’altro. Abbiamo disputato tante partite, abbiamo lavorato; adesso abbiamo qualche defezione, purtroppo tutti nello stesso settore. 🔗internews24.com

Inzaghi a Prime Video: «Molto soddisfatto dei ragazzi, ma c’è il ritorno! Zielinski e Asllani hanno fatto una grande gara…» - di RedazioneInzaghi a Prime Video: «Molto soddisfatto dei ragazzi, ma c’è il ritorno! Zielinski e Asllani hanno fatto una grande gara…» Le parole del tecnico nerazzurro Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato cosi ai microfoni di Prime Video nel post gara della sfida contro il Feyenoord: VITTORIA- «Zero gol subiti anche oggi? Sono stati bravi, non era semplice in questo stadio… (si ferma a salutare i tifosi, ndr). 🔗internews24.com

Inzaghi a Prime Video: «Dovremo essere intensi come loro! Bastoni? Giocherà largo, ma ci saranno momenti in cui…» - di RedazioneInzaghi a Prime Video: «Dovremo essere intensi come loro! Bastoni? Giocherà largo, ma ci saranno momenti in cui…» Le parole del tecnico nerazzurro Intervenuto nel corso del pre partita di Feyenoord Inter, gara valida per gli ottavi di finale di Champions League, Simone Inzaghi, ha parlato cosi ai microfoni di Inter Tv. Ecco le parole del tecnico nerazzurro: SUL MATCH E SU BASTONI- «Dovremo fare una grande partita. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Inzaghi: “Per cancellare le ultime guardiamo le prime 50. Triplete controproducente? Assolutamente no”; Inzaghi svela in tv cosa gli ha sussurrato Arnautovic all’orecchio: sorride imbarazzato; Inter-Bayern: la frase di Arnautovic nell'orecchio di Inzaghi e il retroscena sulla rissa finale; L’orgoglio di Inzaghi: “Meravigliosi, squadra costruita con difficoltà”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inzaghi a Prime: "Thuram gioca dall'inizio, ma un solo giocatore non può cambiare la squadra. Stasera servirà tutto" - "Sì, Thuram gioca dall'inizio". Parlando con Amazon Prime Video, a pochi minuti da Barcellona-Inter, Simone Inzaghi conferma la presenza nell'undici titolare del francese. "Stamattina abbiamo fatto ri ... 🔗msn.com

Inter, Inzaghi: "Thuram ci è mancato tanto. Di testa stiamo bene. Impresa? Servirà tutto" - L`allenatore dell`Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ad Amazon Prime Video nel prepartita della semifinale di andata della Champions League 2024/25 contro il Barcellona. 🔗calciomercato.com

Inzaghi: “Thuram gioca dall’inizio. Con il Barcellona serve tutto. Cercheremo di…” - Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Barcellona: “Thuram gioca dall’inizio. Stamattina abbiamo fatto risca ... 🔗fcinter1908.it