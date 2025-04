Investito da un carrello | grave operaio di 47 anni

Investito da un carrello nel magazzino dell’azienda, grave un operaio di 47 anni. È stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza. L’infortunio è avvenuto ieri, intorno alle 14, nella ditta Sifa, in via Maestri del Lavoro, a Mogliano, che si occupa di imballi e scatole. Per cause che sono in corso di accertamento da parte del personale dello Spsal, servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, dell’Ast di Macerata, un operaio di 47 anni è stato urtato e Investito da un carrello a motore che stava transitando. L’uomo si trovava nel percorso a piedi del magazzino. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Le condizioni del ferito sono apparse fin da subito serie e il personale medico ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Investito da un carrello: grave operaio di 47 anni da unnel magazzino dell’azienda,undi 47. È stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza. L’infortunio è avvenuto ieri, intorno alle 14, nella ditta Sifa, in via Maestri del Lavoro, a Mogliano, che si occupa di imballi e scatole. Per cause che sono in corso di accertamento da parte del personale dello Spsal, servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, dell’Ast di Macerata, undi 47è stato urtato eda una motore che stava transitando. L’uomo si trovava nel percorso a piedi del magazzino. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Le condizioni del ferito sono apparse fin da subito serie e il personale medico ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

