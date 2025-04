Investito bambino di 8 anni | ricoverato in codice rosso

Investito da un'auto mentre cammina con il padre, paura per un bambino di otto anni. Il piccolo, trasferito in elisoccorso - a quanto risulta all'ospedale di Bergamo - è stato trasportato in codice rosso, e affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni tuttavia, al momento del trasporto, sembravano confortanti.L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in via Aldo Moro, su un tratto di strada chiusa a ridosso di un quartiere di villette e palazzine. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia locale di Vignate, a lungo sul posto. Secondo quanto ricostruito il piccolo camminava con il padre a pochi passi quando all'improvviso su di lui è piombata l'auto, un'utilitaria condotta da un uomo anziano, non è chiaro se in entrata o in uscita dalla strada.Immediata la chiamata ai soccorsi, sopraggiunti poco dopo con le ambulanze mentre sul posto si dirigeva anche l'elisoccorso.

