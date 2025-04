Intrappolati nel blackout Scene di panico a Lisbona

Lisbona quando la capitale portoghese, il resto dello Stato e la Spagna sono piombati nel più grande blackout della storia della penisola iberica. 🔗 Lanazione.it - Intrappolati nel blackout. “Scene di panico a Lisbona” Arezzo, 30 aprile 2025 – Immaginate di essere in un Paese straniero, al termine di un viaggio in compagnia, già punta da quel pizzico di nostalgia che sale ogni volta che arriva il momento di tornare a casa, e di trovarvi improvvisamente catapultati all’era preindustriale, senza corrente elettrica, senza luce, senza rete. Nemmeno quella di salvataggio. Cosa fare? Disperarsi o arrangiarsi aspettando che prima o poi qualcosa si sblocchi? È quello che è capitato due giorni fa a otto aretini che si sono ritrovati coinvolti in una (dis)avventura che ha dell’incredibile.Alessio Tucci, che raggiungiamo al telefono - di nuovo carico e funzionante - e i suoi amici erano infatti aquando la capitale portoghese, il resto dello Stato e la Spagna sono piombati nel più grandedella storia della penisola iberica. 🔗 Lanazione.it

