Intitolazione a Vincenzo Cavallari e Ilio Bosi il Pd | Disatteso quell' impegno

Vincenzo Cavallari, Ilio Bosi e Luigi Preti. Nei giorni. 🔗 Ferraratoday.it - Intitolazione a Vincenzo Cavallari e Ilio Bosi, il Pd: "Disatteso quell'impegno" "Martedì 11 febbraio 2025 il Consiglio comunale di Ferrara ha approvato a larga maggioranza un documento che chiedeva di intitolare uno spazio pubblico alla memoria dei tre deputati ferraresi che parteciparono all'Assemblea costituente:e Luigi Preti. Nei giorni. 🔗 Ferraratoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Cinquantanove anni fa moriva il servo di Dio, monsignor Vincenzo Lojali: ecco le sue lettere pastorali - Nella ricorrenza dei 59 anni dalla morte del servo di Dio monsignor Vincenzo Lojali, ultimo vescovo di Amelia, sabato 15 marzo alle 17 nella concattedrale di Amelia si terrà la presentazione del libro “Servo di Dio Mons. Vincenzo Lojali – Lettere pastorali” (Edizioni La Pietra d’angolo)... 🔗ternitoday.it

Dalla Consulta il no al terzo mandato per Vincenzo De Luca - Al termine dell’ampia discussione di stamane la Consulta aveva concluso l’udienza con la formula di rito: “Sarà deciso”, ma già costituzionalisti e osservatori politici ipotizzavano – la decisione della Corte Costituzionale era attesa nel pomeriggio – un probabile accoglimento del ricorso governativo che bloccherebbe il terzo mandato del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Fonti […] The post Dalla Consulta il no al terzo mandato per Vincenzo De Luca appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Vincenzo De Luca convoca i suoi: «Restiamo concentrati» - «Rimarremo concentrati per difendere quello che abbiamo realizzato non grazie alla politica politicante ma nonostante i politicanti», dice Vincenzo De Luca nel corso della sua diretta... 🔗ilmattino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Intitolazione a Vincenzo Cavallari e Ilio Bosi, il Pd: Disatteso quell'impegno; Deputati costituenti, Pd per l'intitolazione di un luogo pubblico in memoria. 🔗Cosa riportano altre fonti