Intesa Stati Uniti-Ucraina sui minerali entro 24 ore ma è scontro prima della firma | Washington non vuole aspettare il Parlamento di Kiev

minerali e le terre rare tra Washington e Kiev è (ancora) vicino. Un’eterna telenovela – quasi fosse una versione moderna della celebre fiaba «Al lupo! Al lupo!» – che ora, per l’ennesima volta, sembra vicina a concretizzarsi. Questa volta le voci arrivano proprio dall’Ucraina: «La vicepremier Yulia Svyrydenko è in viaggio verso gli Stati Uniti. Stiamo già finalizzando gli ultimi dettagli con i nostri colleghi americani», ha anticipato al telegiornale nazionale il primo ministro Denys Shmyhal. Si attende dunque la firma nero su bianco nelle prossime 24 ore, che però potrebbe essere ostacolata – scrive il Financial Times – da «ostacoli dell’ultimo minuto».Dallo scontro Zelensky-Trump al viaggio della vicepremier: «Mancano gli ultimi dettagli»Mancano da fare solo gli ultimissimi step. 🔗 L’accordo suie le terre rare traè (ancora) vicino. Un’eterna telenovela – quasi fosse una versione modernacelebre fiaba «Al lupo! Al lupo!» – che ora, per l’ennesima volta, sembra vicina a concretizzarsi. Questa volta le voci arrivano proprio dall’: «La vicepremier Yulia Svyrydenko è in viaggio verso gli. Stiamo già finalizzando gli ultimi dettagli con i nostri colleghi americani», ha anticipato al telegiornale nazionale il primo ministro Denys Shmyhal. Si attende dunque lanero su bianco nelle prossime 24 ore, che però potrebbe essere ostacolata – scrive il Financial Times – da «ostacoli dell’ultimo minuto».DalloZelensky-Trump al viaggiovicepremier: «Mancano gli ultimi dettagli»Mancano da fare solo gli ultimissimi step. 🔗 Open.online

