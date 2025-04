Intesa Sanpaolo conferma i vertici Risiko in Borsa vola Mediobanca

Mediobanca su Banca Generali non resterà senza conseguenze. La previsione di nuove puntate del Risiko ha messo ieri le ali ai titoli bancari in Borsa. Mediobanca, con un rialzo del 5,27%, ha aggiornato il massimo storico in chiusura a 18,37 euro per azione, dopo aver toccato il record intraday di 18,405 euro. Si registra un notevole movimento di acquisti e vendite in attesa di ulteriori sviluppi della situazione. Meno mossa Unicredit (+0,75%), che ha lanciato una scalata su Mps.Riflettori puntati anche su Intesa Sanpaolo, che ieri ha dato il via libera al nuovo consiglio con la conferma "bulgara" di Gian Maria Gros-Pietro, che ha ottenuto il 97,7% dei voti favorevoli, e di Carlo Messina, nominato all’unanimità dal cda consigliere delegato e ceo per il quinto mandato (quattro nel sistema monistico e uno in quello duale). 🔗 Quotidiano.net - Intesa Sanpaolo conferma i vertici. Risiko, in Borsa vola Mediobanca Mosse e contromosse. La partita per il riassetto del sistema bancario italiano è appena agli inizi. L’Ops "carta contro carta" annunciata dasu Banca Generali non resterà senza conseguenze. La previsione di nuove puntate delha messo ieri le ali ai titoli bancari in, con un rialzo del 5,27%, ha aggiornato il massimo storico in chiusura a 18,37 euro per azione, dopo aver toccato il record intraday di 18,405 euro. Si registra un notevole movimento di acquisti e vendite in attesa di ulteriori sviluppi della situazione. Meno mossa Unicredit (+0,75%), che ha lanciato una scalata su Mps.Riflettori puntati anche su, che ieri ha dato il via libera al nuovo consiglio con la"bulgara" di Gian Maria Gros-Pietro, che ha ottenuto il 97,7% dei voti favorevoli, e di Carlo Messina, nominato all’unanimità dal cda consigliere delegato e ceo per il quinto mandato (quattro nel sistema monistico e uno in quello duale). 🔗 Quotidiano.net

Intesa Sanpaolo finanzia l’impianto fotovoltaico più esteso dello Stato di New York - La Divisione Imi – Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha strutturato e in parte sottoscritto assieme a un pool di banche internazionali un prestito a lungo termine da 870 milioni di dollari per la Greenbacker Renewable Energy Company, finalizzato all’acquisizione del progetto e al supporto della costruzione e della gestione di Cider, il più esteso parco solare fotovoltaico dello Stato di New York. 🔗ildenaro.it

Intesa Sanpaolo e Sace, 15 mln all’azienda irpina Vitillo per ampliare e modernizzare gli stabilimenti - Intesa Sanpaolo e Sace sostengono i piani di crescita dell’azienda irpina Vitillo, leader nel settore oleodinamico, attraverso un finanziamento di 15 milioni di euro con Garanzia Futuro. L’operazione rientra nell’impegno della Divisione banca dei territori del gruppo bancario guidata da Stefano Barrese, per dare supporto agli investimenti legati al Pnrr. Grazie a questa soluzione finanziaria l’impresa potrà ampliare e modernizzare gli stabilimenti produttivi. 🔗ildenaro.it

Intesa Sanpaolo, rinnovato il Consiglio Territorio Romagna: entrano Davide Stefanelli e Maurizia Squarzi - Si è insediato, con due new entry, il nuovo Consiglio del Territorio della Romagna di Intesa Sanpaolo, che resterà in carica per il triennio 2025-2028. Confermato il presidente Adriano Maestri e i consiglieri Paola Batani, Giancarlo Corzani, Giancarlo Guidi e Massimo Mazzavillani. Due, in... 🔗forlitoday.it

