Interrogato il prete arrestato per la morte di Fabiana Chiarappa | “Non si è accorto del corpo sulla strada”

arrestato ieri, martedì 29 aprile, per omicidio stradale e omissione di soccorso nel caso della morte della 32enne Fabiana Chiarappa, ha risposto a tutte le domande degli inquirenti. Lo fa sapere il legale del prete che ha chiesto al gip la revoca dei domiciliari. La Procura ha espresso sulla richiesta parere negativo. 🔗 Don Nicola D'Onghia, il parroco di Nociieri, martedì 29 aprile, per omicidio stradale e omissione di soccorso nel caso delladella 32enne, ha risposto a tutte le domande degli inquirenti. Lo fa sapere il legale delche ha chiesto al gip la revoca dei domiciliari. La Procura ha espressorichiesta parere negativo. 🔗 Fanpage.it

“Ho sentito un rumore, come se avessi colpito una pietra”: arrestato a Bari don Nicola, il prete indagato per la morte di Fabiana Chiarappa. Tracce di sangue sulla sua auto - È stato arrestato oggi, 29 aprile, con l’accusa di omicidio stradale aggravato da fuga e omissione di soccorso don Nicola d’Onghia, il prete indagato per la morte della 32enne Fabiana Chiarappa avvenuta la sera dello scorso 2 aprile. Il prete, sacerdote di Turi (Bari), si trova ora ai domiciliari e nei suoi confronti il gip del Tribunale di Bari ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura della Repubblica. 🔗ilfattoquotidiano.it

Soccorritrice del 118 morta in moto, gip interroga il prete arrestato - Don Nicola D'Onghia, secondo il suo legale, avrebbe confermato la ricostruzione fornita dall'inizio: "Lui non si è reso conto che c'era un corpo sul ciglio della strada". Il difensore del parroco ha c ... 🔗baritoday.it

