Internazionali d’Italia arrivano le prime rinunce per infortunio Roland Garros toglie attenzioni al torneo di Roma?

Internazionali BNL d'Italia. Arriva la rinuncia ufficiale di Djokovic, ma anche Berrettini e Alcaraz rischiano di non partecipare per infortunio al torneo del Foro Italico. L'obiettivo dei tennisti che rinunciano a Roma è quello di farsi trovare pronti al Roland Garros, ma gli Internazionali stanno diventando un torneo sempre più centrale nella stagione

Novak Djokovic annuncia il forfait agli Internazionali d’Italia - Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma a partire dal 7 maggio prossimo per quanto riguarda la parte Masters 1000. Lo annunciano gli account social del torneo capitolino, con una breve nota che, però, ha il significato di un cambiamento epocale, per certi versi. Lo è perché Djokovic, fin dai suoi anni giovani, l’appuntamento con Roma e quella che è una sorta di sua seconda patria, l’Italia, non l’ha mai mancato fin dal lontano 2006 (in quel caso a livello di qualificazioni). 🔗oasport.it

Le nuove cuffie a conduzione cartilaginea di Audio-Technica arrivano in Italia - Audio-Technica ha recentemente presentato le ATH-CC500BT2, nuove cuffie a conduzione cartilaginea che arrivano a tre anni dal primo modello. L'articolo Le nuove cuffie a conduzione cartilaginea di Audio-Technica arrivano in Italia proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Bronzetti e Lombardini ok nelle prequalificazioni agli Internazionali d’Italia; Alberto Bronzetti e Marta Lombardini partono alla grande nelle qualificazioni agli internazionali BNL d’Italia a Roma; Lunedì Djokovic e Zverev arrivano a Roma; Più grande, più bello, più Sinner: arrivano gli Internazionali di Roma 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Internazionali BNL d’Italia 2025, la programmazione tv: calendario, programmazione tv Rai e Sky - Internazionali BNL d'Italia 2025. Rai 2 manda in onda, in diretta e in chiaro, undici sfide, fra cui la finale del circuito maschile. 🔗maridacaterini.it

Internazionali d’Italia, dove vederli in tv e in streaming - Roma si prepara ad accogliere gli Internazionali d'Italia 2025, tappa italiana del circuito Masters 1000. Dove vedere le partite. 🔗msn.com

Tennis in Piazza del Popolo, match e screening sulla salute gratis: arrivano gli Internazionali d’Italia - Ci sarà anche un tennis gratuito e alla portata di tutte le tasche in occasione degli Internazionali d’Italia 2025 che sbarcano domani a Roma. Lo scenario è quello del Tennis in Piazza del Popolo dove ... 🔗msn.com