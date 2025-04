Internazionali d’Italia 2025 | il ritorno di Sinner ma non solo Tanti azzurri con ambizioni

solo Jannik Sinner vivranno gli Internazionali d’Italia 2025. Ovviamente il focus è largamente sul numero 1 del mondo, perché c’è un ritorno dopo tre mesi che è sostanzialmente atteso come poche cose lo sono state nella storia del tennis italiano. In casa azzurra, però, tanto al maschile quanto al femminile, di materiale ce n’è da portare avanti, dato che le presenze tricolori supereranno quota 20 tra i due tabelloni.Partiamo dal maschile, che chiaramente, come detto, vive molto della curiosità legata al ritorno di Jannik. Come starà? Cosa succederà? Che condizione avrà? Nessuno è realmente in grado di prevederlo: tre mesi sono parecchi e per rodarsi ci vuole sempre un po’ di temo, ragion per cui, al di là dell’ovvia e naturale attesa, il profilo che lo stesso Sinner sta tenendo è dello stile per cui ritorna nella Capitale e cerca di comprendere realmente le proprie condizioni rispetto agli altri. 🔗 Oasport.it - Internazionali d’Italia 2025: il ritorno di Sinner, ma non solo. Tanti azzurri con ambizioni Non diJannikvivranno gli. Ovviamente il focus è largamente sul numero 1 del mondo, perché c’è undopo tre mesi che è sostanzialmente atteso come poche cose lo sono state nella storia del tennis italiano. In casa azzurra, però, tanto al maschile quanto al femminile, di materiale ce n’è da portare avanti, dato che le presenze tricolori supereranno quota 20 tra i due tabelloni.Partiamo dal maschile, che chiaramente, come detto, vive molto della curiosità legata aldi Jannik. Come starà? Cosa succederà? Che condizione avrà? Nessuno è realmente in grado di prevederlo: tre mesi sono parecchi e per rodarsi ci vuole sempre un po’ di temo, ragion per cui, al di là dell’ovvia e naturale attesa, il profilo che lo stessosta tenendo è dello stile per cui ritorna nella Capitale e cerca di comprendere realmente le proprie condizioni rispetto agli altri. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Internazionali d’Italia 2025: tutti gli azzurri in tabellone e le wild-card assegnate - Saranno almeno 21, tra aventi diritto e wild card, in attesa dell’esito delle qualificazioni, per le quali non sono state ancora rilasciate entry list femminile ed inviti per entrambi i tabelloni cadetti, gli italiani che prenderanno parte ai main draw degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Inoltre deve essere ancora assegnata una wild card nel tabellone principale di singolare maschile, ed è probabile, ma non ancora certo, che questa possa andare ad un tennista italiano. 🔗oasport.it

Calendario Internazionali d’Italia 2025: programma dalle qualificazioni alla finale, orari sessioni, tv - Ci attendono due settimane di grande tennis a Roma: dal 5 al 18 maggio si disputeranno gli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Lunedì 5 e martedì 6 spazio alle qualificazioni, poi martedì 6 il via al torneo WTA 1000 ed infine mercoledì 7 lo start del torneo ATP Masters 1000. Il torneo combined di Roma (ATP Masters 1000 e WTA 1000) sarà trasmesso in maniera integrale in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go e NOW, mentre è confermato anche lo streaming in abbonamento del torneo maschile su Tennis TV. 🔗oasport.it

A Montevarchi gli Internazionali d’Italia di motocross. In palio i titoli di campione 2025 - Scocca a Montevarchi l’ora degli Internazionali d’Italia di motocross, che tornano al Miravalle dopo 11 anni. Pista completamente rinnovata, impianto tirato a lucido, anche nei servizi, un cast di protagonisti di livello mondiale: ci sono tutti gli ingredienti per fare della manifestazione di... 🔗arezzonotizie.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calendario Internazionali d’Italia 2025: programma dalle qualificazioni alla finale, orari sessioni, tv; Internazionali d’Italia 2025, dove vedere Sinner e gli altri italiani in tv e in streaming; Prequali IBI 25, inizia la fase finale: il programma della prima giornata; Internazionali d'Italia 2025, date e entry list del Masters 1000 di Roma: quando è il sorteggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Calendario Internazionali d’Italia – Roma 2025: Date, Diretta TV e Streaming - Calendario Internazionali d'Italia Roma 2025: date, diretta TV e Streaming - La stagione 2025 del Tennis sta entrando nel vivo, con i Masters 1000 sulla terra rossa che si susseguono. Dopo Montecarlo ... 🔗sportnotizie24.com

Quando il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2025? Orario, programma, teste di serie. Torna Sinner! - Lunedì 5 maggio si svolgerà il sorteggio degli Internazionali d'Italia 2025: il tabellone femminile verrà definito alle ore 11.00, mentre alle ore 13.00 ... 🔗oasport.it

Internazionali d'Italia 2025, date e entry list del Masters 1000 di Roma: quando è il sorteggio - MASTERS ROMA - Il sorteggio del tabellone degli Internazionali d'Italia 2025, terzo e ultimo 1000 della stagione su terra battuta, si svolgerà il 5 maggio a Rom ... 🔗eurosport.it