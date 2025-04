Internazionali di Tennis a Roma gli appuntamenti in programma

Internazionali di Tennis a Roma. Dal 5 al 18 maggio avranno luogo presso il Foro Italico i match tra i Tennisti di tutto il mondo che scenderanno in campo, regalando grandi emozioni agli spettatori e i telespettatori. Di seguito il programma completo per restare aggiornati su tutti gli appuntamenti in arrivo.Internazionali di Tennis, programma completo Il 5 e il 6 maggio ci saranno le qualificazioni, a partire da martedì 6 il torneo WTA 1000 ed infine mercoledì 7 lo start del torneo ATP Masters 1000.Nello specifico:Lunedì 5 maggio 2025: Sessione unica dalle ore 10:00. Qualificazioni ATP WTA.Martedì 6 maggio 2025: Sessione unica dalle ore 11:00. Singolari WTA (1° turno) – Qualificazioni ATP WTA.Mercoledì 7 maggio 2025: Sessione diurna dalle ore 11:00.

Internazionali di tennis a Roma: nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Internazionali di tennis a Roma, le novità Una delle principali novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3. 🔗funweek.it

Internazionali di tennis a Roma: una vera e propria nuova era - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. 🔗funweek.it

Internazionali d’Italia di Tennis 2025, presentato l’evento a Roma: Sinner guida gli Azzurri - Roma – Le stelle del tennis mondiale a Roma per la 82esima edizione degli Internazionali d’Italia. Una competizione storica per i grandi campioni della terra rossa, e non solo, insieme a Jannik Sinner (numero uno in ATP) che ritorna a gareggiare dopo la squalificata patteggiata con la Wada. I presupposti dalle grandi emozioni sembrano esserci tutti e Sinner guiderà gli altri grandi del tennis da migliore iridato (la prima volta nella storia per un italiano in competizione). 🔗ilfaroonline.it

