Inter voglia di riscatto a Barcellona | attesi oltre 2 500 tifosi in Spagna!

Inter è pronta a voltare pagina. La squadra di Simone Inzaghi arriva a Barcellona con il chiaro obiettivo di lasciarsi alle spalle quella che è già stata ribattezzata la “settimana maledetta”. attesi oltre 2.500 tifosi nerazzurri allo stadio. GRANDE CARICA – Tre partite perse consecutivamente non possono cancellare una stagione straordinaria e un lavoro lungo ben quattro anni sotto la guida di Simone Inzaghi. Al Montjuïc di Barcellona, l’Inter questa sera affronterà il primo round della semifinale d’andata contro i blaugrana. Si parte dallo 0-0, con la consapevolezza di trovarsi davanti un avversario ostico e ricco di talento, ma non invulnerabile. Simone Inzaghi e il suo gruppo sanno che serve una prova di carattere, di coraggio e di qualità per rimettere in carreggiata una stagione che fin qui aveva regalato soddisfazioni e solidità. 🔗 Inter-news.it - Inter, voglia di riscatto a Barcellona: attesi oltre 2.500 tifosi in Spagna! Dopo giorni difficili, l’è pronta a voltare pagina. La squadra di Simone Inzaghi arriva acon il chiaro obiettivo di lasciarsi alle spalle quella che è già stata ribattezzata la “settimana maledetta”.2.500nerazzurri allo stadio. GRANDE CARICA – Tre partite perse consecutivamente non possono cancellare una stagione straordinaria e un lavoro lungo ben quattro anni sotto la guida di Simone Inzaghi. Al Montjuïc di, l’questa sera affronterà il primo round della semifinale d’andata contro i blaugrana. Si parte dallo 0-0, con la consapevolezza di trovarsi davanti un avversario ostico e ricco di talento, ma non invulnerabile. Simone Inzaghi e il suo gruppo sanno che serve una prova di carattere, di coraggio e di qualità per rimettere in carreggiata una stagione che fin qui aveva regalato soddisfazioni e solidità. 🔗 Inter-news.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Conferenza stampa Yamal pre Barcellona Inter: «C’è tanta voglia di vincere, tutti sanno che loro in difesa sono forti. Su Lautaro…» - di RedazioneConferenza stampa Yamal pre Barcellona Inter: le parole dell’attaccante dei blaugrana alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League La conferenza stampa di Lamine Yamal alla vigilia di Barcellona Inter, gara valevole per la semifinale d’andata di Champions League. Queste le dichiarazioni dell’attaccate dei blaugrana, in compagnia del tecnico Hansi Flick. SENTIMENTI PER LA MIA PRIMA SEMIFINALE DI CHAMPIONS? – «C’è tanta voglia di vincerla, vogliamo dimostrare che squadra siamo e vogliamo provare a vincere tutto». 🔗internews24.com

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Barcellona-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Barcellona-Inter (mercoledì 30 aprile 2025 con calcio d`inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l`andata delle semifinali in Champions... 🔗calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Preview Barcellona-Inter - Inzaghi ritrova Dumfries e spera in Thuram; Barcellona-Inter, Inzaghi ci crede: “Siamo pronti”. Lautaro guida la carica nerazzurra; Inter, le ragioni perché può fare l’impresa a Barcellona; Nove trasmetterà Barcellona-Inter in chiaro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inter, le ragioni perché può fare l’impresa a Barcellona - Voglia di riscatto, tattica, esperienza, motivazioni di un gruppo all'ultimo ballo: ecco perché può sognare di non essere l'agnello sacrificale nella semifinale di Champions League ... 🔗panorama.it

La voglia dell’Inter, sfida ai fantasmi contro il nuovo Barcellona - Champions, semifinale di andata al Montjuic. Stoccata di Inzaghi a Conte: “Qualcuno non ci credeva”. Torna Thuram, in campo alle 21 ... 🔗repubblica.it

Pronostici Barcellona-Inter: consigli e statistiche - Su Bwin c’è invece leggermente meno divario con la vittoria del Barcellona che è puntata a 1.65, il pareggio a 4.00 e infine un successo dell’Inter è a 4.60. Queste quote sono molto simili a quelle di ... 🔗passioneinter.com