Inter spettacolare ma resta sospesa | match da cinema

Thesocialpost.it - Inter spettacolare, ma resta sospesa: match da cinema Una serata da ricordare quella vissuta in Champions, con sei gol e mille emozioni in una sfida che ha mantenuto le promesse. Il confronto tra due delle squadre più attese della competizione si è chiuso con un pirotecnico 3-3, lasciando il verdetto finale alla gara di ritorno.La formazione italiana ha cominciato in maniera fulminante: sono bastati appena 30 secondi perché Marcus Thuram aprisse le marcature con un colpo di tacco su assist di Dumfries. Un inizio che nessuno si sarebbe aspettato, men che meno i padroni di casa, colti alla sprovvista. I blaugrana hanno provato a reagire, affidandosi alla qualità di Ferran Torres, due volte vicino al pareggio, soprattutto con una conclusione su corner che è uscita di un soffio.Dumfries show e reazione catalanaMentre la pressione del possesso spagnolo cresceva, la squadra italiana ha trovato il raddoppio al 21?: ancora Dumfries, questa volta con un’acrobazia da pochi metri su sponda di Acerbi, ha portato i suoi sul 2-0. 🔗 Thesocialpost.it

Inter, contro il Parma oltre i cambi l’errore è di chi resta in campo nel secondo tempo - Il pareggio per 2-2 contro il Parma al Tardini rappresenta per l’Inter molto più di due punti persi. A pesare, infatti, non è tanto il risultato in sé – che può capitare, soprattutto in un periodo fitto di impegni – quanto le modalità con cui è maturato. Chiaro che pure i cambi abbiano influito ed è giusto che lo staff tecnico si metta in discussione, ma il problema è nell’atteggiamento di chi resta in campo tra primo e secondo tempo. 🔗inter-news.it

Farris Inter, pareggio dolceamaro per il vice di Inzaghi! Il suo bilancio resta positivo. Il dato - di RedazioneFarris Inter, pareggio dolceamaro per il vice di Inzaghi! Il suo bilancio resta positivo. Il dato sul secondo allenatore nerazzurro Brutto stop per l’Inter in quel del Tardini di Parma, con la squadra nerazzurra che in vantaggio per 2-0, si fa rimontare due gol nel secondo tempo, portando via soltanto un punto dalla sfida contro i ducali di Chivu. Amarezza anche sul volto di Massimiliano Farris, vice di Inzaghi, che ha guidato i nerazzurri nella gara di ieri. 🔗internews24.com

BigMc Napoli, la coppia da scudetto: Lukaku ispira, McTominay colpisce. Conte resta in scia dell’Inter - BigMc Napoli, la coppia da scudetto: Lukaku ispira, McTominay colpisce. Conte resta in scia dell’Inter"> Il Napoli risponde presente. La squadra di Antonio Conte supera l’Empoli con un netto 3-0 e torna a -3 dall’Inter, tenendo aperta la lotta scudetto a sei giornate dal termine. Protagonisti assoluti della serata: Romelu Lukaku e Scott McTominay, autori di una prova da incorniciare. L’attaccante belga, oltre al gol del raddoppio, firma due assist e sale in doppia cifra in entrambe le categorie (12 gol, 10 assist), raggiungendo i numeri di Salah nei top cinque campionati europei. 🔗napolipiu.com

Malore per Bove durante Fiorentina-Inter: gara sospesa e giocatori in lacrime; Catania-Roma resta 1-1, Ma che emozioni per 30; Scudetto e Champions: un finale da brividi, Atalanta sospesa tra sogno e realtà.

Tifoso dell'Inter ha un malore: partita sospesa per 6 minuti - Attimi di paura al Gewiss Stadium. Al 48’, in occasione di un calcio d’angolo a favore dell’Inter, la partita si è fermata per almeno sei minuti. Un tifoso dell’Inter presente nel settore ... 🔗gazzetta.it

Atalanta-Inter SOSPESA: che cosa sta succedendo - Attimi di paura al Gewiss Stadium, con Atalanta-Inter sospesa nel secondo tempo, al 48', per via di un malore occorso a un tifoso nel settore ospiti. L’incidente è stato segnalato da Hakan ... 🔗informazione.it

Atalanta-Inter sospesa, malore sugli spalti nel settore ospite - Atalanta-Inter è stata momentaneamente sospesa a causa di un malore sulle tribune del Gewiss Stadium. Problemi nel settore ospiti, lo stesso Calhanoglu che stava battendo un calcio d'angolo, ha ... 🔗m.tuttomercatoweb.com