Inter sfida il Barcellona in semifinale di Champions League | Inzaghi punta sull' orgoglio

Barcellona (Spagna) Serve un’Inter da Champions League per battere questo Barcellona. All’ingresso in campo, nello stadio Olimpico Lluís Companys, i giocatori nerazzurri impegnati stasera nella semifinale di andata in Champions League ascolteranno il motivetto che accompagna le grandi serate europee e poi la voce dei barcellonisti che intonano il proprio canto, riportato su dei cartoncini già depositati da ieri sui posti a sedere. In campo, con o senza Thuram titolare (il vero dubbio della vigilia tra gli ospiti) l’avversario che attende l’Inter è un mostro di ultimo livello. Magari non pari a quello del 2010 (che l’Inter superò nel doppio confronto, allora come oggi in semifinale) ma comunque un “equipazo“ offensivamente impressionante, già arrivato a 155 gol in stagione. 🔗 Sport.quotidiano.net - Inter sfida il Barcellona in semifinale di Champions League: Inzaghi punta sull'orgoglio dall’inviato(Spagna) Serve un’daper battere questo. All’ingresso in campo, nello stadio Olimpico Lluís Companys, i giocatori nerazzurri impegnati stasera nelladi andata inascolteranno il motivetto che accompagna le grandi serate europee e poi la voce dei barcellonisti che intonano il proprio canto, riportato su dei cartoncini già depositati da ieri sui posti a sedere. In campo, con o senza Thuram titolare (il vero dubbio della vigilia tra gli ospiti) l’avversario che attende l’è un mostro di ultimo livello. Magari non pari a quello del 2010 (che l’superò nel doppio confronto, allora come oggi in) ma comunque un “equipazo“ offensivamente impressionante, già arrivato a 155 gol in stagione. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter Bayern Monaco 2-2, i nerazzurri strappano il pass per la semifinale di Champions! Sarà sfida al Barcellona come nel 2010 - di RedazioneInter Bayern Monaco 2-2, i nerazzurri strappano il pass per la semifinale di Champions! Sarà sfida al Barcellona come nel 2010. Il racconto del match Pareggio importantissimo per l‘Inter di Simone Inzaghi, che nel match appena concluso a San Siro si porta a casa un 2-2 nel ritorno del quarti di finale contro il Bayern Monaco, che sommato al 1-2 della sfida d’andata, regalano ai nerazzurri di Inzaghi il pass per la semifinale di Champions League. 🔗internews24.com

Boban ipotizza: «In un’eventuale semifinale, Inter ne fa 3 a questo Barcellona» - La vittoria del Barcellona 4-0 contro il Borussia Dortmund non basta a convincere Zvonimir Boban, che durante un suo intervento dagli studi di Sky Sport, ipotizza l’esito di un’eventuale semifinale tra l’Inter e gli spagnoli. IPOTESI – L’Inter vince 1-2 in casa del Bayern Monaco e in attesa della sfida di ritorno, Zvonimir Boban prova a ipotizzare un’eventuale semifinale tra i nerazzurri e il Barcellona, sceso in campo questa sera contro il Bayern Monaco. 🔗inter-news.it

Il Borussia Dortmund ci prova, ma in semifinale ci va il Barcellona: 3-1 in Germania. Ora Flick attende una tra Inter o Bayern Monaco - Borussia Dortmund-Barcellona?, ritorno dei quarti di finale di Champions League TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-BARCELLONA 3-1 MARCATORI: 11` Guiras... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter sfida il Barcellona in semifinale di Champions League: Inzaghi punta sull'orgoglio; Barcellona-Inter, dove vedere (anche gratis) in streaming il super match di andata delle semifinali di Champions League; Barcellona-Inter, una sfida che riporta al passato; Barcellona-Inter, le probabili formazioni della semifinale di Champions League. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inter sfida il Barcellona in semifinale di Champions League: Inzaghi punta sull'orgoglio - L'Inter affronta il Barcellona nella semifinale di Champions League. Inzaghi e Lautaro Martinez fiduciosi nonostante le recenti sconfitte. 🔗msn.com

Barcellona-Inter in streaming gratis sul digitale terrestre: quando e dove - La semifinale di Champions Barcellona-Inter sarà trasmessa gratis sul digitale terrestre: scopri quando e su che canale televisivo. 🔗msn.com

Champions, Barça-Inter sfida degli opposti con vista finale: miglior attacco vs miglior difesa - I nerazzurri han preso solo 8 gol ma arrivano da una settimana horror, i blaugrana invece han segnato 37 reti nel torneo e sono in fiducia dopo la vittoria della Copa del Rey ... 🔗msn.com