Inter senza Scudetto e Champions League sarebbe un flop? L’analisi | VIDEO

Inter rischia di non vincere neanche Scudetto e Champions League: il punto nel podcast 'La Tripletta'Durante l'ultimo episodio de 'La Tripletta', il podcast settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti Luigi Garlando e Marco Guidi hanato il percorso dell'Inter di Simone Inzaghi. Eliminata dalla Coppa Italia, la squadra nerazzurra rischia di non vincere neanche Scudetto e Champions League. sarebbe un flop? Guarda l'analisi in questo estratto VIDEO 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Inter, senza Scudetto e Champions League sarebbe un flop? L’analisi | VIDEO Eliminata dalla Coppa Italia, l'rischia di non vincere neanche: il punto nel podcast 'La Tripletta'Durante l'ultimo episodio de 'La Tripletta', il podcast settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti Luigi Garlando e Marco Guidi hanato il percorso dell'di Simone Inzaghi. Eliminata dalla Coppa Italia, la squadra nerazzurra rischia di non vincere neancheun? Guarda l'analisi in questo estratto

