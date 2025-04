Inter Marotta conferma Simone Inzaghi | Anni straordinari per il club ed è merito suo come fare a rinunciarci?

Marotta, presidente dell’Inter, è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della semifinale di andata della Champions League tra i nerazzurri e il Barcellona. Il numero uno del club lombardo – tra gli altri argomenti trattati – ha confermato Simone Inzaghi per la panchina in vista della prossima stagione, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo.Leggi anche: Adani: «L’Inter ha 20 titolari, però stanno tutti calando e a volte sono superficiali»Le parole di Marotta«Che sapore ha questa partita? L’importante è essere presenti in questo contesto, sono rimaste 4 squadre in Champions e noi ci siamo. Non vogliamo fare le comparse ma i protagonisti, oggi è il primo tempo e l’importante è rimanere in partita e non perdere la quadra contro un avversario talentuoso. 🔗 Ilnapolista.it - Inter, Marotta conferma Simone Inzaghi: «Anni straordinari per il club ed è merito suo, come fare a rinunciarci?» Giuseppe, presidente dell’, èvenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della semifinale di andata della Champions League tra i nerazzurri e il Barcellona. Il numero uno dellombardo – tra gli altri argomenti trattati – hatoper la panchina in vista della prossima stagione, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo.Leggi anche: Adani: «L’ha 20 titolari, però stanno tutti calando e a volte sono superficiali»Le parole di«Che sapore ha questa partita? L’importante è essere presenti in questo contesto, sono rimaste 4 squadre in Champions e noi ci siamo. Non vogliamole comparse ma i protagonisti, oggi è il primo tempo e l’importante è rimanere in partita e non perdere la quadra contro un avversario talentuoso. 🔗 Ilnapolista.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Inter, arriva la doppia conferma dal mercato: Marotta e Inzaghi sono convinti - L’Inter ha già deciso: arriva una doppia conferma anche per la prossima stagione. Marotta e Inzaghi non hanno alcun dubbio sulla scelta Inter, arriva la doppia conferma dal mercato: Marotta e Inzaghi sono convinti (Calciomercato.it)La stagione dell’Inter è ancora lunga, ma la dirigenza interista ha le idee chiare per il mercato estivo. Il nome più caldo è quello di Nico Paz e non mancano idee di scambi, una su tutte quella che coinvolgerebbe Frattesi e Raspadori con il Napoli. 🔗serieanews.com

Inter, rivoluzione in attacco. Marotta conferma: "I sicuri sono Lautaro e Thuram". Chi parte, chi è in dubbio e chi può arrivare - L`estate 2025 per l`Inter sarà di grandi, grandissimi cambiamenti. L`attuale rosa guidata da Simone Inzaghi, fresco vincitore della Panchina... 🔗calciomercato.com

Inter, ufficiali i tre nuovi membri del CdA. Marotta: "La loro nomina conferma il nostro impegno" - Si è svolta oggi nella Sala Executive di San Siro l`Assemblea dei Soci dell`Inter, occasione per nominare nuove figure da inserire nel Consiglio... 🔗calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Inter, Marotta conferma Simone Inzaghi: «Anni straordinari per il club ed è merito suo, come fare a rinunciarci?; Barcellona-Inter LIVE, alle 21 la semifinale di Champions League in diretta: le formazioni ufficiali, Inzaghi conferma Thuram-Lautaro; Inter, Marotta rimanda il rinnovo di Inzaghi: il nuovo annuncio; Inter, Marotta: Prossimo rinnovo di contratto per Inzaghi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter, arriva l’annuncio sul rinnovo di Inzaghi: Marotta lo ha confermato - Importanti aggiornamenti in merito al possibile rinnovo di Simone Inzaghi con l'Inter. Le dichiarazioni di Beppe Marotta non lasciano dubbi. 🔗spaziointer.it

Altro che conferma: Simone Inzaghi rischia grosso | SMS di Marotta al successore - Clamoroso in casa Inter: Inzaghi rischia la panchina, Marotta si è già mosso per individuare il suo successore. Cosa sta succedendo. Nel mondo dello sport, e più precisamente della competizione a ... 🔗jmania.it

L'elogio di Sport per l'Inter: "Marotta ha resuscitato i nerazzurri. E li ha resi un modello per gli altri club" - L'Inter si preannuncia come un avversario molto ostico per il Barcellona. Per il loro stile di gioco, la loro esperienza in Europa e il talento dei loro giocatori. Così Sport, storico quotidiano catal ... 🔗msn.com