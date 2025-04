Inter Luis Alberto elogia Inzaghi | Mi piace molto è sottovalutato

Luis Alberto, ha parlato in esclusiva per Marca. L’ex Lazio si è soffermato molto sul suo ex allenatore Simone Inzaghi. “Inzaghi è sottovalutato, sottovalutatissimo. Nella sua carriera neanche tango lunga tra Lazio (2016-21) e Inter (2021-25) ha vinto un campionato, tre Coppe Italia, cinque Supercoppe, ha raggiuntoL'articolo Inter, Luis Alberto elogia Inzaghi: “Mi piace molto, è sottovalutato” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it - Inter, Luis Alberto elogia Inzaghi: “Mi piace molto, è sottovalutato” Il centrocampista spagnolo, ha parlato in esclusiva per Marca. L’ex Lazio si è soffermatosul suo ex allenatore Simone. “, sottovalutatissimo. Nella sua carriera neanche tango lunga tra Lazio (2016-21) e(2021-25) ha vinto un campionato, tre Coppe Italia, cinque Supercoppe, ha raggiuntoL'articolo: “Mi, è” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Luis Alberto su Inzaghi: "Sottovalutato, ma se va via dall'Inter sarà per allenare un altro grande club" - Nel giorno di Barcellona-Inter, lo spagnolo Luis Alberto, che è stato allenato da Simone Inzaghi alla Lazio, intervistato da Marca parla del... 🔗calciomercato.com

Luis Henrique tra Inter e Bayern Monaco: un fattore ‘aiuta’ Ausilio – TS - Sfida sul campo in Champions League tra Inter e Bayern Monaco, ma anche sul mercato. In ballo c’è il nome di Luis Henrique. Entrambe lo vogliono per il Mondiale per Club. Piero Ausilio può sfruttare un vantaggio. OBIETTIVO COMUNE – Insomma, è il momento di Inter e Bayern Monaco. Le due squadre, oltre a darsi battaglia in campo, si stanno facendo le botte anche sul calciomercato. Ieri, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, sfida vinta dall’Inter 2-1 all’Allianz Arena, si è parlato anche di Luis Henrique. 🔗inter-news.it

Marotta apre: «Luis Henrique sul taccuino dell’Inter. Punteremo molto sui giovani!» - Giuseppe Marotta si è così pronunciato prima del fischio d’inizio di Bayern Monaco-Inter, sfida che si disputerà stasera alle ore 21 all’Allianz Arena. IL COMMENTO – Giuseppe Marotta ha parlato a Sky Sport nel pre-partita del match di Champions League tra Bayern Monaco e Inter. Di seguito il suo commento: «L’Inter sta molto bene, essere qui è un fatto che ci onora. Ogni partita ha una storia a sé, è chiaro che questa abbia delle motivazioni importanti. 🔗inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Luis Alberto: “Chi mi intriga di più in Serie A? Zielinski è da Barça o Real. E dico un altro nome”; Il ct Spalletti elogia il capitano della Lazio Zaccagni: “Sta andando molto bene…”; Inter, Luis Alberto elogia Inzaghi: Mi piace molto, è sottovalutato; Cassano sulla Lazio: Questa squadra avrà sempre alti e bassi. E poi elogia Castellanos. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Luis Alberto su Inzaghi: "Sottovalutato, ma se va via dall'Inter sarà per allenare un altro grande club" - Nel giorno di Barcellona-Inter, lo spagnolo Luis Alberto, che è stato allenato da Simone Inzaghi alla Lazio, intervistato da Marca parla del tecnico dei nerazzurri.. 🔗msn.com

Luis Alberto: “Inzaghi sottovalutato. Vorrei sottolineare una cosa. Dovesse lasciare l’Inter…” - Nella Lazio, sotto la guida di Simone Inzaghi, Luis Alberto ha giocato 175 partite, segnando 35 gol e fornendo 48 assist. Il giocatore deve molto al tecnico nerazzurro: " È anche piuttosto sottovaluta ... 🔗fcinter1908.it

Luis Alberto su Inzaghi: “È l’allenatore più sottovalutato di tutti” - L’ex Lazio parla del tecnico in vista della super sfida di Champions tra il Barcellona e l’Inter: “Vi spiego il suo grande pregio” ... 🔗msn.com