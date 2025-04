Inter la partita di Barcellona vale un'intera stagione E anche Conte fa il tifo per Inzaghi

Barcellona, questa sera, l`Inter si gioca tanto. Anzi, tutto. Sfumata la Coppa Italia, in maniera anche netta e bruciante contro il Milan. 🔗 , questa sera, l`si gioca tanto. Anzi, tutto. Sfumata la Coppa Italia, in manieranetta e bruciante contro il Milan. 🔗 Calciomercato.com

Trevisani ottimista: «Inter farà grande partita col Barcellona. Il motivo!» - Riccardo Trevisani si è soffermato sul momento vissuto dall’Inter di Simone Inzaghi. La sua attenzione si è rivolta principalmente al discorso relativo agli infortuni e sulle speranze contro il Barcellona. IL RAGIONAMENTO – Riccardo Trevisani si è così pronunciato a Pressing in merito alle difficoltà dell’Inter: «Penso che l’Inter farà una grande partita contro il Barcellona, come fatto con Arsenal e Bayern Monaco. 🔗inter-news.it

Trevisani è sicuro: «L’Inter farà una grande partita col Barcellona! Se in campionato crolla in tutti i secondi tempi vuol dire solo una cosa» - di RedazioneIl noto giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, commentando il KO dell’Inter contro la Roma, si proietta alla gara contro il Barcellona Intervenuto dagli studi Mediaset nel corso di Pressing, Riccardo Trevisani ha analizzato il momento dell’Inter dopo la sconfitta contro al Roma in campionato e ha fatto la sua previsione per la gara di mercoledì sera in Champions League contro il Barcellona. 🔗internews24.com

Barcellona Inter, partita ad alto rischio sugli spalti: sarà attivo il protocollo di massima sicurezza! I dettagli - di RedazioneBarcellona Inter, partita ad alto rischio sugli spalti: sarà attivo il protocollo di massima sicurezza! I dettagli sul lavoro delle autorità catalane Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in occasione di Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League. sarà attivo il protocollo di massima sicurezza per via dell’alto rischio di scontri tra le due tifoserie e non solo. Ecco le precauzioni che prenderanno le autorità catalane per la gara di mercoledì 30 aprile. 🔗internews24.com

