Inter Inzaghi | "Thuram ci è mancato tanto Di testa stiamo bene Impresa? Servirà tutto"

Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ad Amazon Prime Video nel prepartita della semifinale di andata della Champions League 202425. 🔗 L`allenatore dell`, Simone, ha parlato ad Amazon Prime Video nel prepartita della semifinale di andata della Champions League 202425. 🔗 Calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Corsera - Inter, Inzaghi andava espulso. Cosa filtra dai vertici arbitrali sul mancato tempo di recupero col Milan - Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, che ha avuto modo di raccogliere la posizione ufficiale dell`Associazione Italiana Arbitri sul... 🔗calciomercato.com

Inzaghi furioso con Chiffi, quel fischio mancato in Inter Udinese ha riaffiorato amari ricordi da derby! Cos’è successo - di RedazioneInzaghi furioso con Chiffi, quel fischio mancato in Inter Udinese ha riaffiorato amari ricordi da derby! Cos’è successo con l’arbitro Tuttosport torna sul cartellino rosso estratto nei confronti di Simone Inzaghi durante Inter Udinese. Il tecnico nerazzurro ha protestato animatamente per un mancato fischio per un fallo ai danni di Correa nei minuti finali di gara: nella mente dell’allenatore sono riaffiorati amari ricordi legati all’ultimo derby perso contro il Milan, anche in quel caso diretto da Chiffi. 🔗internews24.com

Jacobelli: «Inter, tanti impegni per tre obiettivi. La scelta di Inzaghi non mi stupisce» - L’Inter di Inzaghi grazie alla bravura dei suoi giocatori ed allenatore è costretto ad un tour de force non indifferente. Xavier Jacobelli presenta il derby di Coppa Italia con un’Inter favorita ed un Milan assetato di riscatto. CONVINZIONE – L’Inter domani affronterà il Milan in coppa Italia, l’unica squadra quest’anno che è riuscita a mettere in crisi le certezze dei nerazzurri più di una volta. 🔗inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Inter senza Thuram, Inzaghi cambia tra Bologna e Milan: chi manca, chi riposa e le novità - I cambi pronti in casa Inter tra Bologna e Milan: chi manca, chi riposa e le novità che ha provato Simone Inzaghi ... 🔗fcinter1908.it

Inter, esplode la polemica: l’attacco a Inzaghi è senza precedenti - Le dichiarazioni riguardo il modo di gestire i cambi di Simone Inzaghi fanno esplodere la polemica: secondo il giornalista, c’è qualcosa da rivedere Il pareggio dell’Inter a Parma ha sollevato più di ... 🔗spaziointer.it

Inter, Inzaghi: "Manca ultimo passo per la semifinale! Bologna-Napoli? Non l'abbiamo vista…” - Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, commenta in conferenza stampa la vittoria di Monaco con il Bayern. È una notte da Inter, da storia dell'Inter. Quanto orgoglio? "Sono felice, siamo felici. 🔗tuttonapoli.net