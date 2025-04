Inter il sogno finale è ancora vivo | a Barcellona finisce 3-3 con show di Dumfries si decide a San Siro

Inter con un grande cuore a Barcellona, finisce 3-3 a Montjuïc: si decide a San Siro chi andrà in finale di Champions. Dumfries e Thuram mettono paura a Flick, Lamine Yamal fa cose straordinarie.

Diletta Leotta sul Mondiale per Club: «Sogno una finale Inter-Juventus! I bianconeri possono scrivere la storia, vi dico perché» - di Redazione JuventusNews24Diletta Leotta ha parlato del Mondiale per Club in programma a giugno: le sue dichiarazioni su Juve ed Inter A La Gazzetta dello Sport, Diletta Leotta ha parlato così del Mondiale per Club. Le dichiarazioni su Inter e Juventus. DILETTA LEOTTA – «Il sogno? Inter-Juventus. Il derby d’Italia in America. La Juve lo vivrà come un senso di rivalsa. Ha la possibilità di risollevarsi dopo una stagione complessa vincendo un trofeo e scrivendo la storia. 🔗juventusnews24.com

Napoli, Lukaku: "Inter favorita per lo Scudetto. Al Milan il goal più bello, sarà una finale da sogno" - Il centravanti del Napoli, Romelu Lukaku, ha concesso un`intervista a Radio Crc in cui ha parlato dell`attuale stagione in maglia azzurra, della... 🔗calciomercato.com

Conferenza stampa Flick pre Barcellona Inter: «La finale un sogno, loro pericolosi anche se hanno avuto meno tempo per recuperare. Oggi abbiamo parlato di una cosa» - di RedazioneConferenza stampa Flick pre Barcellona Inter: le parole del tecnico dei blaugrana alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League La conferenza stampa di Hansi Flick alla vigilia di Barcellona Inter, gara valevole per la semifinale d’andata di Champions League. Queste le dichiarazioni del tecnico dei blaugrana. LA CHIAVE DEL MATCH? – «Siamo concentrati prima di tutto sull’andata, è il primo passo. 🔗internews24.com

