Inter il "piccolo" Thuram torna a Barcellona | gli allenamenti con Messi ed Henry oggi è lo spauracchio di Flick

Thuram torna. E questa è la prima cosa che conta, per l`Inter e per Simone Inzaghi, che a Barcellona sperano di regalarsi una notte da. 🔗 Marcus. E questa è la prima cosa che conta, per l`e per Simone Inzaghi, che asperano di regalarsi una notte da. 🔗 Calciomercato.com

Ultimissime Inter LIVE: le condizioni di Thuram e Dimarco, il messaggio del club a sostegno di Kean, Carboni torna dal prestito al Marsiglia! - di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 11 FEBBRAIO Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 10 FEBBRAIO Ultimissime Inter Live di DOMENICA 9 FEBBRAIO Ultimissime Inter Live di SABATO 8 FEBBRAIO Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 11 FEBBRAIO Valentin ... 🔗internews24.com

Thuram Inter, buone notizie in vista del Napoli! Tikus torna titolare? - di RedazioneThuram Inter, buone notizie in vista del Napoli! Tikus torna titolare? Le ultime indiscrezioni sulle condizioni del francese L’Inter deve fare i conti con diverse assenze in vista del big match di sabato alle 18 contro il Napoli, una sfida cruciale per la stagione. La buona notizia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è il recupero di Marcus Thuram. Dopo la cautela adottata da Inzaghi nel post-gara con la Lazio, l’attaccante oggi tornerà ad allenarsi a pieno regime con il gruppo e si candida per un posto da titolare al fianco di Lautaro Martinez. 🔗internews24.com

Milan-Inter di Coppia Italia, ultimissime: Leao torna titolare, Correa al fianco di Thuram - Milano, 2 aprile 2025 – È tutto pronto per il quarto derby della Madonnina tra Milan e Inter della stagione, che questa sera alle ore 21 (diretta televisiva su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity) si affronteranno nella seconda delle due semifinali di Coppa Italia. In palio c’è un posto in finale che potrebbe rappresentare un traguardo fondamentale soprattutto per i rossoneri che devono cercare di salvare una stagione sin qui insufficiente nonostante la conquista della Supercoppa in Arabia vinta in rimonta proprio con i nerazzurri. 🔗sport.quotidiano.net

Inter, il "piccolo" Thuram torna a Barcellona: gli allenamenti con Messi ed Henry, oggi è lo spauracchio di Flick - Marcus Thuram torna. E questa è la prima cosa che conta, per l`Inter e per Simone Inzaghi, che a Barcellona sperano di regalarsi una notte da leggenda per tenere. 🔗msn.com

Thuram torna in campo: Inter pronta per il Barça - Guarda le ultime prove dell’Inter prima della semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona: Marcus Thuram è tornato dopo l’infortunio agli adduttori. 🔗corrieredellosport.it

L'Inter perde ancora Thuram! Quando torna il numero 9 nerazzurro? - La seconda stagione di Marcus Thuram con la maglia dell’Inter è stata fin qui a dir poco eccellente. L’attaccante francese, arrivato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach nell’estate del 2023, ... 🔗tag24.it