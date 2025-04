Inter il 3-3 è impresa storica con qualche rimpianto Barcellona più forte ma a San Siro sognare è possibile

Inter. Ma storica sì. Perchè uscire con il 3-3 da Barcellona rappresenta un`impresa che pure - per paradosso e. 🔗 Non è stata leggendaria, per l`. Masì. Perchè uscire con il 3-3 darappresenta un`che pure - per paradosso e. 🔗 Calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bayern schiacciasassi in casa: a Monaco quote da impresa per l’Inter, anche per la qualificazione avanti i tedeschi - L’Inter è chiamata a un’impresa difficile sul campo di una squadra che in Champions League non perde in casa da 22 partite. I bookmaker, secondo quanto riportato da Agipronews, vedono il Bayern Monaco come favorito nell’andata dei quarti di finale: la vittoria dei tedeschi è quotata a 1,95 su Planetwin365, mentre il pareggio e la vittoria dell’Inter sono offerti rispettivamente a 3,50 e 3,75 su Snai. 🔗ilnerazzurro.it

Inter, a Monaco di Baviera per un’altra impresa! Il passato sorride - L’Inter domani sera scenderà in campo contro il Bayern Monaco per provare nell’impresa già riuscita 14 anni fa proprio in Baviera. Il passato sorride, il presente dà fiducia. MOMENTO – L’Inter arriva alla trasferta di Monaco di Baviera in Champions League tra le polemiche. Simone Inzaghi in conferenza stampa si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, le critiche non sono state apprezzate e i cambi di Parma hanno fatto innervosire l’allenatore. 🔗inter-news.it

Ventola: «Inter di personalità, partita storica! Tutti bene in blocco» - Ventola durante l’ultima trasmissione di VivaelFutbol ha espresso la sua opinione riguardo l’ultima partita vinta dall’Inter in Champions League contro il Bayern Monaco, rispondendo a dovere all’amico Cassano. OBIETTIVO – Nicola Ventola spara verità dopo l’opinione più che discutibile di Antonio Cassano, riguardo la vittoria dei nerazzurri in Champions League: «Questa partita rimarrà alla storia se l’Inter dovesse passare questo turno. 🔗inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Vittorie storiche e firme d'autore: la storia di Inter-Barcellona; Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Bayern Monaco 2-2; Cremonese Primavera, niente impresa per i grigiorossi: vince l’Inter 1-0; Germania Italia 3-3. Sfiorata l’impresa dopo un primo tempo da incubo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, il 3-3 è impresa storica con qualche rimpianto. Barcellona più forte, ma a San Siro sognare è possibile - Non è stata leggendaria, per l`Inter. Ma storica sì. Perchè uscire con il 3-3 da Barcellona rappresenta un`impresa che pure - per paradosso e per il doppio vantaggio. 🔗calciomercato.com

Inter, le ragioni perché può fare l’impresa a Barcellona - Voglia di riscatto, tattica, esperienza, motivazioni di un gruppo all'ultimo ballo: ecco perché può sognare di non essere l'agnello sacrificale nella semifinale di Champions League ... 🔗panorama.it

Bayern-Inter: i nerazzurri pagano il prezzo dell’impresa - Un’impresa storica contro il Bayern, ma l’Inter potrebbe dover affrontare delle conseguenze inaspettate. Il commento a Radio Serie A di Riccardo Trevisani alla vittoria dell’Inter contro il ... 🔗msn.com