Inter Club La Remuntada | la passione nerazzurra a Barcellona

Barcellona (Spagna)Lo hanno chiamato “La Remuntada”, a mo’ di sfottò dopo la semifinale di ritorno in Champions del 2010. Oggi è l’Inter Club più grande di Spagna, 146 iscritti. A fondarlo, Alberto Caimi, manager milanese di 63 anni, di cui una quarantina vissuti a Barcellona.Come nasce il vostro Inter Club?"In prima istanza nel 2002 col nome Inter Club Barcellona. Nel 2010 il Club blaugrana fa quella campagna mediatica che molti ricordano e al bar dove ci ritroviamo tuttora a vedere le partite c’erano dei tifosi non associati che sono usciti a festeggiare. Dall’alto gli è arrivato di tutto: dai secchi d’acqua alle sedie. Questi ragazzi hanno deciso di creare l’Inter Club La Remuntada, ma senza associarsi al Centro Coordinamento".E poi?"Nel 2012 l’Inter Club originario è praticamente morto. 🔗 Sport.quotidiano.net - Inter Club La Remuntada: la passione nerazzurra a Barcellona dall’inviato(Spagna)Lo hanno chiamato “La”, a mo’ di sfottò dopo la semifinale di ritorno in Champions del 2010. Oggi è l’più grande di Spagna, 146 iscritti. A fondarlo, Alberto Caimi, manager milanese di 63 anni, di cui una quarantina vissuti a.Come nasce il vostro?"In prima istanza nel 2002 col nome. Nel 2010 ilblaugrana fa quella campagna mediatica che molti ricordano e al bar dove ci ritroviamo tuttora a vedere le partite c’erano dei tifosi non associati che sono usciti a festeggiare. Dall’alto gli è arrivato di tutto: dai secchi d’acqua alle sedie. Questi ragazzi hanno deciso di creare l’La, ma senza associarsi al Centro Coordinamento".E poi?"Nel 2012 l’originario è praticamente morto. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Lautaro Martinez: «Mondiale per Club, sarà molto bello. Inter è passione! - Lautaro Martinez è uno dei protagonisti dell’intervista di DAZN ai calciatori che giocheranno il Mondiale per Club a giugno. L’attaccante nerazzurro non vede l’ora di scendere in campo contro le migliori squadre internazionali. NON VEDE L’ORA – L’Inter scenderà in campo per disputare il Mondiale per Club dal 23 giugno al 13 luglio. Lautaro Martinez non vede l’ora: «Quello che esalta ancora di più questa competizione è il fatto che ci saranno squadre da tutti i continenti , da differenti parti del mondo. 🔗inter-news.it

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell’evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell’Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. 🔗internews24.com

Gasperini, nuova indiscrezione per l’ex Inter: ora sì, si avvicina a quel club! - di RedazioneGian Piero Gasperini, spunta una nuova indiscrezione per l’ex allenatore dell’Inter, ora sì che si avvicina a quel club di Serie A, di chi si tratta Gasperini, quale sarà il futuro dell’ex Inter? Secondo quanto riportato da da Il Messaggero quest’oggi, nonostante le smentite di Claudio Ranieri, il nome dell’attuale numero uno dell’Atalanta continua ad essere accostato alla panchina della Roma per la prossima stagione, con il tecnico del club bergamasco che puntualmente era stato accostato anche in chiave Juve. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter Club La Remuntada: la passione nerazzurra a Barcellona; A Barcellona con l’Inter Club La Remuntada BCN. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter Club La Remuntada: la passione nerazzurra a Barcellona - L'Inter Club La Remuntada, fondato da Alberto Caimi, è il più grande in Spagna con 146 iscritti. La storia di una passione nerazzurra. 🔗sport.quotidiano.net

Scontro Inter-Napoli: sfida per l’erede di Mkhitaryan - Inter e Napoli, allora, sembrerebbero pronte a una sfida di mercato, nella quale potrebbero rientrare anche alcuni club di Premier League interessati al giocatore. Enrico Traini scrive su Passione ... 🔗passioneinter.com

Marotta: “Ecco perché il Mondiale per Club è anacronistico” - Il trofeo della competizione, infatti, è stato presentato al pubblico e sarà a disposizione dei tifosi prima di Inter-Cagliari. A parlare durante l’evento è stato il presidente Beppe Marotta. Mondiale ... 🔗passioneinter.com