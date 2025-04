Inter clamoroso incasso dalla Champions | tutte le cifre e quanto vale la finale

Inter, clamoroso incasso dalla nuova Champions League: tutte le cifre e quanto vale la finaleSecondo quanto riportato da calcioefinanza.it, l'Inter ha già incassato oltre 113 milioni di euro dalla nuova Champions League. La cifra si alzerebbe notevolmente in caso di conquista della finale. La semifinale d'andata col Barcellona è in programma proprio stasera, il ritorno martedì prossimo a San Siro. Ecco tutte le cifre nel dettaglio. L'ANALISI DI CALCIOEFINANZA – Per quanto riguarda l'Inter, gli incassi per il raggiungimento delle semifinali di Champions superano già i 113 milioni di euro. In caso di finale, la cifra volerebbe oltre i 130 milioni di euro. Di seguito, tutte le cifre secondo le stime di Calcio e Finanza (*bonus in caso di qualificazione alla finale):– Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;– Posizione in classifica: 9,7 milioni di euro;– Quota europea: 24,02 milioni di euro;– Quota non europea: 7,36 milioni di euro;– Bonus risultati: 13,3 milioni di euro;– Bonus 1°-8° posto: 2 milioni di euro;– Bonus ottavi di finale: 11 milioni di euro;– Bonus quarti di finale: 12,5 milioni di euro;– Bonus semifinali: 15 milioni di euro;– Bonus finale: 18,5 milioni di euro;*TOTALE: 131,92 milioni di euro".

