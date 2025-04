Inter-Barcellona Lautaro Martinez e Lewandowski saranno disponibili?

Inter e Barcellona rimandano i discorsi per la qualificazione alla finale. 🔗 Il primo round al Montjuic è finito con uno spettacolare pareggio,rimandano i discorsi per la qualificazione alla finale. 🔗 Calciomercato.com

Lautaro Martinez da pallone d’oro: il Toro supera Lewandowski - di RedazioneLautaro Martinez e la grande stagione con l’Inter: numeri da pallone d’oro La Gazzetta dello Sport oggi su capitan Lautaro Martinez. Anche contro il Bayern Monaco, l’argentino ha trascinato i nerazzurri e offerto una super prestazione, il Toro dell’Inter potrebbe così candidarsi al pallone d’oro: LA FORZA – «Dategli un pallone e vi solleverà il mondo. Perché il mondo è il confine di Lautaro, ormai. 🔗internews24.com

Parma-Inter e l’incognita Lautaro Martinez: le possibilità di rivederlo in campo - Nel mirino di Lautaro Martinez c’è Parma-Inter, L’attaccante nerazzurro è pronto a tornare: come gestirà il suo recupero Simone Inzaghi? STOP ALLE SPALLE – Il risentimento ai flessori registrato alla metà di marzo ha permesso a Lautaro Martinez di restare a Milano, mentre tutti – o quasi – i suoi compagni di squadra nerazzurri scendevano in campo con le rispettive Nazionali. Le due settimane di pausa, però, non sono bastate all’argentino, il cui infortunio appariva già in fase di guarigione, per rientrare subito dopo la sosta. 🔗inter-news.it

Nuovo DS, obiettivo Lautaro Martinez: contatti già avviati - Allarme in casa Inter per le ultime notizie di mercato su Lautaro Martinez: assalto all’argentino Anche in una stagione come quella attuale, con alcuni momenti di digiuno prolungati, l’importanza di Lautaro Martinez per l’Inter non si discute. E quando serve, il capitano timbra il cartellino, eccome. Come avvenuto nella gara di campionato con il Genoa o nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. 🔗calciomercato.it

Infortunio Lautaro in Barcellona-Inter: l'attaccante esce a fine primo tempo - Problemi per Lautaro Martinez a fine primo tempo: l'attaccante al 44' si è fermato per un problema muscolare. E' rimasto in campo fino al fischio di fine primo tempo, ma Inzaghi è stato costretto a ca ... 🔗sport.sky.it

Barcellona-Inter 3-3, le pagelle: stratosferico Dumfries (8), Acerbi spaesato (5,5), Lautaro Martinez sfortunato (5,5) - La sfida Barcellona-Inter, valida per l'andata della semifinale di Champions League, si conclude sul 3-3. Doppio vantaggio nerazzurro con Thuram (gol di tacco) e Dumfries. I padroni di ... 🔗msn.com