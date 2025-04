Inter arriva il sostituto di Taremi | dall’Inghilterra sicuri dell’accordo

Inter avrebbe in mente il sostituto di Taremi per la prossima stagione: dall'Inghilterra sono sicuri del prossimo colpo dei nerazzurri per il calciomercato Inter, arriva il sostituto di Taremi: dall'Inghilterra sicuri dell'accordo (LaPresse) – SerieANews.comLa stagione dell'Inter rischia di complicarsi notevolmente in questo finale, con l'eliminazione in Coppa Italia, il secondo posto in campionato e la difficilissima sfida contro il Barcellona in Champions League. Dal sogno Triplete al rischio di rimanere senza alcun titolo. Un pericolo dettato da una squadra stanca, da ricambi non all'altezza e, dunque, da un mercato fallito.Tra i colpi più deludenti della scorsa estate in casa Inter c'è sicuramente quello di Mehdi Taremi. In molti si sarebbero aspettati un rendimento ben diverso dall'attaccante che aveva saputo trascinare il Porto più volte anche in Europa e che, a parametro zero, sembrava a tutti un ottimo colpo.

Inter: Taremi bocciato, il sostituto arriva con lo sconto - In casa nerazzurra si ragiona sulla possibilità di piazzare un colpo d’esperienza in attacco per andare a sostituire il centravanti iraniano Tre gol complessivi e prestazioni non all’altezza. Per Taremi l’avventura con l’Inter non sta andando assolutamente bene. Le prestazioni dell’iraniano sono sempre sotto la sufficienza e, nonostante un contratto ancora lungo, una sua partenza nel prossimo calciomercato non è da escludere. 🔗calciomercato.it

Inter: altro infortunio, arriva il sostituto a zero - L’Inter deve fare i conti con un nuovo infortunio in un momento cruciale della stagione: la società si adopera per il sostituto a parametro zero C’è chi corre e chi si ferma, sul campo e anche in infermeria. L’Inter ha battuto l’Udinese e ha trovato un risultato pesante nella corsa scudetto, che sta diventando sempre di più un capitolo a due tra i nerazzurri e il Napoli – l’Atalanta ormai è tagliata fuori dopo la seconda sconfitta consecutiva. 🔗rompipallone.it

Inter, Calhanoglu in Premier: arriva il sostituto - Dopo le voci della scorsa estate, potrebbe consumarsi realmente il divorzio tra l’Inter e Hakan Calhanoglu Reduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per tutto il mese di gennaio, Hakan Calhanoglu sembra essere destinato a lasciare l’Inter in estate. La scorsa estate ci aveva provato il Bayern Monaco, ora il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere in Premier League. Il centrocampista turco è diventato un giocatore fondamentale nell’economia di gioco dei nerazzurri, ma non è da escludere che l’Inter lo lasci andare in estate. 🔗rompipallone.it

Inter: si sblocca l’erede di Taremi, intreccio con Zaccagni - L'Inter lavora per rinforzare il reparto offensivo. L'erede di Taremi potrebbe arrivare grazie a Zaccagni. I dettagli ... 🔗spaziointer.it

Inter: altro infortunio, arriva il sostituto a zero - L’Inter deve fare i conti con un nuovo infortunio in un momento cruciale della stagione: la società si adopera per il sostituto a parametro zero C ... Si tratta di Mehdi Taremi, reduce dagli impegni ... 🔗rompipallone.it

Stramaccioni: "Per l'Inter 17 partite più del Napoli. La verità su Zielinski e Taremi" - 'Il rendimento di alcuni calciatori a disposizione di Inzaghi non è stato all'altezza', ha spiegato l'ex allenatore dell'Inter, oggi commentatore di DAZN. 🔗msn.com