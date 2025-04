Intelligenza artificiale la sfida di Meta Ma parla di sesso anche con i minori

Intelligenza artificiale sociale è la sfida che Meta lancia a ChatGpt. Una nuova interfaccia per l'app scaricabile per iOS e Android (per ora senza chat) e la possibilità di condividere l'uso dell'IA con altri utenti sono le novità annunciate dall'azienda di Mark Zuckerberg, che però nel frattempo finisce sotto accusa per il chatbot di WhatsApp: secondo un'indagine del Wall Street Journal Meta AI sarebbe in grado di tenere conversazioni sessualmente esplicite.RAY-BAN Meta SMART GLASSES La nuova app di Meta utilizzerà il modello Llama per agire come assistente di Intelligenza artificiale per gli utenti. Ovvero, sarà "sempre più sociale, intuitiva e personalizzata, che possa riflettere al meglio il mondo e le esperienze degli utenti". Si integrerà con i Ray-Ban Meta Smart Glasses. Per l'homepage con la chat bisognerà aspettare: non sarà disponibile in Italia al momento del lancio.

