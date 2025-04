Inserimento CIAD terza fascia ATA | domanda su Istanze online solo per chi è inserito con riserva gli altri alla scuola capofila NOTA Roma

NOTA di chiarimenti dall'Ufficio scolastico provinciale di Roma in merito alla problematica riscontrata dai tanti aspiranti di terza fascia ATA che, dovendo sciogliere la riserva, si trovano impossibilitati a presentare domanda su Istanze online perché avevano inserito già una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) risultata poi non essere valida.L'articolo Inserimento CIAD terza fascia ATA: domanda su Istanze online solo per chi è inserito con riserva, gli altri alla scuola capofila. NOTA Roma . 🔗 Unadi chiarimenti dall'Ufficio scolastico provinciale diin meritoproblematica riscontrata dai tanti aspiranti diATA che, dovendo sciogliere la, si trovano impossibilitati a presentaresuperché avevanogià una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale () risultata poi non essere valida.L'articoloATA:super chi ècon, gli. 🔗 Orizzontescuola.it

