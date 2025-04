Insegnare ai ragazzi il rispetto per gli animali | in Regione arriva Cani in branco

Insegnare a bambini e ragazzi il rispetto per gli animali. È l’obiettivo del progetto “Cani in b(ranco)”, realizzato da ACL Odv, associazione che opera da anni nella tutela animale e si impegna per favorire le adozioni dei Cani abbandonati e custoditi nei Canili privati convenzionati con i Comuni del Lazio, in particolare nelle province di Frosinone e Latina, trovando loro famiglia in Regione o al centro-nord d’Italia, ovvero nelle zone a minor tasso di randagismo. Tra il 2014 e il 2024 ACL odv ha realizzato oltre 3 mila adozioni, con una media di circa 250 – 300 adozioni l’anno – tutte documentate presso le Asl competenti – con particolare attenzione per i Cani con esigenze speciali (anziani, disabili o malati).Il piano, presentato oggi in Regione Lazio all’ assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito e Urbanistica, Giuseppe Schiboni, prevede che nelle scuole – dalle primarie all’ultimo anno di liceo – si tengano degli incontri con gli studenti per trasmettergli il rispetto nei confronti degli animali, con un focus sul migliore amico dell’uomo. 🔗 Roma, 30 aprile 2025-a bambini eilper gli. È l’obiettivo del progetto “in b(ranco)”, realizzato da ACL Odv, associazione che opera da anni nella tutela animale e si impegna per favorire le adozioni deiabbandonati e custoditi neili privati convenzionati con i Comuni del Lazio, in particolare nelle province di Frosinone e Latina, trovando loro famiglia ino al centro-nord d’Italia, ovvero nelle zone a minor tasso di randagismo. Tra il 2014 e il 2024 ACL odv ha realizzato oltre 3 mila adozioni, con una media di circa 250 – 300 adozioni l’anno – tutte documentate presso le Asl competenti – con particolare attenzione per icon esigenze speciali (anziani, disabili o malati).Il piano, presentato oggi inLazio all’ assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito e Urbanistica, Giuseppe Schiboni, prevede che nelle scuole – dalle primarie all’ultimo anno di liceo – si tengano degli incontri con gli studenti per trasmettergli ilnei confronti degli, con un focus sul migliore amico dell’uomo. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“I giovedì del Cai”, trekking e incontri imprevisti con animali selvatici. Dalle distanze di sicurezza al rispetto della fauna - Arezzo, 11 aprile 2025 – C’è un confine invisibile che non andrebbe mai valicato quando in un ambiente naturale, bosco o campagna o montagna che sia, incontriamo un animale selvatico. Un confine che un animale, per istinto, non violerebbe mai se non per paura, ma che l’uomo deve saper gestire. Incontri sempre più probabili ora che inizia la stagione delle camminate all’aria aperta. Proprio per approcciarsi a un trekking sicuro e rispettoso dell’ambiente, il Club Alpino Italiano sezione di Arezzo organizza, per i suoi “Giovedì del Cai”, una serata divulgativa, aperta a tutti, giovedì 17 ... 🔗lanazione.it

Educare al rispetto con la musica: kit didattico Mariele Ventre e film “I ragazzi dello Zecchino d’Oro”. NOTA - Educatrice e direttrice del Piccolo Coro, Mariele Ventre ha sviluppato un metodo pedagogico basato sulla musica come veicolo di formazione emotiva e sociale. La sua opera è strettamente legata alla storia dello Zecchino d’Oro, un evento che ha reso la musica un’occasione di apprendimento e condivisione per i più piccoli. L'articolo Educare al rispetto con la musica: kit didattico Mariele Ventre e film “I ragazzi dello Zecchino d’Oro”. 🔗orizzontescuola.it

Si ferma l’iter della legge siciliana sul randagismo. Le associazioni esultano: “Ora più rispetto per gli animali” - La VI Commissione dell’ARS per il momento ha bloccato la criticatissima legge siciliana randagismo. Le modifiche proposte escluderebbero i volontari, ridurrebbero i controlli e incentiverebbero il profitto a scapito degli animali.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Insegnare il rispetto e l'amore verso gli animali: a Roma nelle scuole arriva il progetto Cani In branco; Anche nelle scuole di Latina arriva il progetto Cani In branco; Al via il progetto educativo di Enpa di Viterbo nelle scuole: “Insegniamo il rispetto per gli animali, partendo dai più piccoli”; Rispetto degli animali: l'impegno di ANMVI per la tutela e il benessere di tutti gli esseri viventi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Insegnare il rispetto e l'amore verso gli animali: a Roma nelle scuole arriva il progetto "Cani In branco" - Gli ultimi casi di cronaca hanno riportato alla ribalta il rapporto uomo-cane: animali domestici lasciati incustoditi lontani dagli sguardi attenti dei proprietari e che si sono resi ... 🔗msn.com

A Latina parte il progetto cani in b(ranco) per educare giovani e bambini al rispetto degli animali - Il progetto "cani in b" di ACL Odv a Latina educa studenti del Lazio al rispetto degli animali, promuovendo adozioni, sensibilizzazione contro la violenza e collaborazione con istituzioni e social net ... 🔗gaeta.it

Anche nelle scuole di Latina arriva il progetto Cani In branco - LATINA – Insegnare a bambini e ragazzi il rispetto per gli animali. È l’obiettivo del progetto “Cani in b(ranco)”, realizzato da ACL Odv, associazione che opera da anni nella tutela animale e si impeg ... 🔗radioluna.it