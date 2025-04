Inps | al via il bonus nuovi nati 1 000 euro per i bimbi del 2025 Ecco i requisiti e come richiederlo

bonus nuovi nati : l’ Inps dà le indicazioni per accedere al bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025 . Possono richiedere il bonus i cittadini italiani , quelli di Stati membri dell’UE , nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi. Bisogna presentare un Isee minorenni non superiore a 40.000 euro annui .. 🔗 Feedpress.me - Inps: al via il bonus nuovi nati, 1.000 euro per i bimbi del 2025. Ecco i requisiti e come richiederlo Al via il: l’dà le indicazioni per accedere aldi 1.000per ogni figlio nato o adottato nel. Possono richiedere ili cittadini italiani , quelli di Stati membri dell’UE , nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi. Bisogna presentare un Isee minorenni non superiore a 40.000annui .. 🔗 Feedpress.me

Bonus psicologo, INPS: dal 15 aprile scorrimento graduatorie e individuazione nuovi beneficiari - L’INPS ha comunicato l’assegnazione di nuove risorse per il Bonus psicologo, il contributo destinato a coprire i costi delle sessioni di psicoterapia. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono stati stanziati 5 milioni di euro relativi all’anno 2023, destinati alle domande presentate nel 2024. L'articolo Bonus psicologo, INPS: dal 15 aprile scorrimento graduatorie e individuazione nuovi beneficiari sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Bonus nuovi nati 2025: domande dal 17 aprile. CIRCOLARE Inps - Con circolare del 16 aprile l'Inps comunica che dal 17 aprile sono disponibili le funzioni per richiedere il bonus nuovi nati 2025, l’importo una tantum di 1.000 euro destinato alle famiglie con figli nati, adottati o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025. L'articolo Bonus nuovi nati 2025: domande dal 17 aprile. CIRCOLARE Inps sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Bonus bebè per i nuovi nati 2025, finalmente le istruzioni dell’Inps: a chi spetta e come richiederlo - L’Inps ha finalmente pubblicato requisiti e istruzioni per accedere al Bonus bebè, anche noto come Carta nuovi nati, l’incentivo introdotto dal governo per incentivare la natalità. La misura consiste nell’erogazione una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Vediamo a chi spetta, come richiederlo e da quando si potrà fare domanda. Bonus bebè per i nuovi nati 2025: requisiti e a chi spetta Neonato (Pixabay). 🔗lettera43.it

