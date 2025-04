Innovazione IA per scovare il cancro | via libera negli Usa a Ventana Trop2

libera negli Stati Uniti per un dispositivo digitale basato sull’intelligenza artificiale per diagnosticare il cancro ai polmoni. Ventana Trop2 ha ottenuto lo status di terapia innovativa dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense. Si tratta di un test immunoistochimico (Ihc) combinato con un algoritmo di patologia digitale per determinare il trattamento del paziente, spiega un comunicato. Il dispositivo utilizza l’analisi delle immagini basata sull’intelligenza artificiale “con un livello di accuratezza diagnostica irraggiungibile con i metodi manuali tradizionali”, sottolinea il gruppo. L’algoritmo si basa sulla piattaforma di patologia assistita da computer Quantitative Continuous Scoring (Qcs) sviluppata dal concorrente AstraZeneca. 🔗 Il colosso farmaceutico svizzero Roche ha ricevuto un nuovo viaStati Uniti per un dispositivo digitale basato sull’intelligenza artificiale per diagnosticare ilai polmoni.ha ottenuto lo status di terapia innovativa dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense. Si tratta di un test immunoistochimico (Ihc) combinato con un algoritmo di patologia digitale per determinare il trattamento del paziente, spiega un comunicato. Il dispositivo utilizza l’analisi delle immagini basata sull’intelligenza artificiale “con un livello di accuratezza diagnostica irraggiungibile con i metodi manuali tradizionali”, sottolinea il gruppo. L’algoritmo si basa sulla piattaforma di patologia assistita da computer Quantitative Continuous Scoring (Qcs) sviluppata dal concorrente AstraZeneca. 🔗 Ildenaro.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cinema, Letta (Pfi): “Futuro, Innovazione e Ia al centro di Premio Film Impresa 2025” - (Adnkronos) – “Quest'anno abbiamo deciso di intitolare la terza edizione di Premio Film Impresa con queste tre parole, Futuro, Innovazione e Intelligenza Artificiale, che ogni giorno fanno parte della nostra quotidianità e del nostro futuro. Una terza edizione ricca di tantissimi film e di altissima qualità che si disputeranno, nella due giorni di proiezioni, i […] L'articolo Cinema, Letta (Pfi): “Futuro, Innovazione e Ia al centro di Premio Film Impresa 2025” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Tumori, in Italia 1 donna su 8 svilupperà cancro seno, Ia per diagnosi più precoci - (Adnkronos) – In Italia 1 donna su 8 nel corso della vita svilupperà un tumore della mammella. E' il cancro più diffuso tra la popolazione e i nuovi casi l'anno ammontano a oltre 53mila. Attualmente il 73% delle donne si sottopone all'esame di screening, attraverso la mammografia, per la diagnosi precoce della malattia. Sempre di […] L'articolo Tumori, in Italia 1 donna su 8 svilupperà cancro seno, Ia per diagnosi più precoci proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Task Force Italia, l’appello dei giovani innovatori per investimenti su innovazione, IA e cybersecurity - Roma, 2 aprile 2025 – Si è svolta oggi la giornata organizzata da CEOforLIFE dedicata alla task force su Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Digital Transformation, un appuntamento di rilievo per discutere il futuro dell’innovazione e della sicurezza digitale in Italia e in Europa. Tra i relatori di spicco, Gabriele Ferrieri, Presidente di Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha portato il suo contributo, sottolineando l’urgenza di investire in questi ambiti strategici per il progresso del Paese. 🔗romadailynews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Innovazione, IA per scovare il cancro: via libera negli Usa a Ventana Trop2; Il cancro potrebbe essere rilevato 7 anni prima della diagnosi: alcune proteine lo mostrano in anticipo; Al Cardarelli arriva l’intelligenza artificiale: “Scova i tumori e migliora i percorsi clinici”; In 107 proteine del sangue la spia più precoce dei tumori. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cancro al seno, l'IA svela chi lo svilupperà dalle mammografie - Nel campione a 1265 donne è stato diagnosticato un cancro al terzo round di screening, a 342 donne hanno sviluppato il tumore nell'intervallo tra uno screening e l'altro e 116.495 donne non hanno ... 🔗msn.com

Apple Watch salva una vita aiutando a scovare cancro precoce - Il suo medico di base l'ha immediatamente indirizzata al pronto soccorso, dove gli esami hanno rivelato una diagnosi sconvolgente: Leucemia Mieloide Acuta, un tipo raro di cancro del sangue. 🔗tomshw.it