Innovazione ed export punti di forza del florovivaismo

GENOVA (ITALPRESS) – Il settore florovivaistico italiano vale 3,14 miliardi, che rappresentano il 4,7% del valore della produzione agricola totale. L’Italia è il terzo principale Paese produttore dell’Unione Europea dopo Paesi Bassi e Spagna. A fare il punto, a Euroflora, a Genova, è Confagricoltura, presente con un ampio spazio che ospita incontri, convegni e attività didattiche.xa8f32mgggtrUnlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Unlimitednews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Innovazione ed Export: Leve di Crescita per le Imprese Italiane entro il 2025 - Innovazione ed export sono le due leve di crescita per le imprese italiane che insieme danno una spinta al fatturato di quasi 4 punti percentuali e si rinforzano l'una con l'altra. Come Sace nel 2025 abbiamo individuato 100 miliardi di opportunità in questi ambiti". Lo ha dichiarato l'amministratrice delegata di Sace, Alessandra Ricci, all'evento "Let's Grow!" indicando la volontà del gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal Ministero dell'Economia di "essere il fulcro su cui fare leva". 🔗quotidiano.net

Notizie Asvis, Foodtech italiano: investimenti in calo, ma startup ed export spingono la crescita - Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 26 febbraio 2025 L’Italia è leader nell’Unione europea per produzione e valore aggiunto nel comparto agricolo, con ottime performance in coltivazioni, comparto frutta, ortaggi e vino. L’export alimentare segna una crescita del 9% rispetto al 2023, contribuendo al 9,2% dell’intero export nazionale. 🔗ildenaro.it

Antonietti (Assoconsult): “L’export italiano può reggere i dazi di Trump, ma serve più innovazione” - Intervista al vicepresidente dell’associazione delle imprese di consulenza, che oggi ha presentato un report sull’export e l’innovazione nel Made in Italy. Buoni numeri, ma le tensioni commerciali mondiali presentano molti rischi per le imprese. E qualche opportunità 🔗repubblica.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Innovazione ed export punti di forza del florovivaismo; Innovazione ed export punti di forza del florovivaismo; Confagri: innovazione e export punti forza florovivaismo italiano; Notizie dal Quotidiano di Sicilia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Innovazione ed export punti di forza del florovivaismo - GENOVA (ITALPRESS) - Il settore florovivaistico italiano vale 3,14 miliardi, che rappresentano il 4,7% del valore della produzione agricola totale. L’Ita ... 🔗italpress.com

Innovazione ed Export: Leve di Crescita per le Imprese Italiane entro il 2025 - Innovazione ed export sono le due leve di crescita per le imprese italiane che insieme danno una spinta al fatturato di quasi 4 punti percentuali e si rinforzano l'una con l'altra. Come Sace nel ... 🔗msn.com

Ricci (Sace), 100 miliardi di opportunità per le imprese - (ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Innovazione ed export sono le due leve di crescita per le imprese italiane che insieme danno una spinta al fatturato di quasi 4 punti percentuali e si rinforzano l'una con ... 🔗msn.com