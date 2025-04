Innovazione e startup in Europa Cerruti Il piano da gioco è quello continentale

Europa ha il talento e le risorse per diventare un leader mondiale nelle tecnologie”. Così l’ecosistema startup si confronta a Bruxelles con politici, investitori e imprenditori 🔗 Repubblica.it - Innovazione e startup in Europa. Cerruti “Il piano da gioco è quello continentale” “L’ha il talento e le risorse per diventare un leader mondiale nelle tecnologie”. Così l’ecosistemasi confronta a Bruxelles con politici, investitori e imprenditori 🔗 Repubblica.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Startup e innovazione: a Bruxelles il primo incontro della task force europea per una politica comune - Si è svolto ieri a Bruxelles il primo incontro dell’“European Startup and Scaleup Forum”, voluto dalla Commissione europea per delineare una strategia unitaria a supporto delle startup e scaleup europee. L’iniziativa – promossa dalla Commissaria per le Startup, la Ricerca e l’Innovazione Ekaterina Zaharieva – mira a colmare il divario innovativo tra l’Unione Europea e i suoi competitor globali, rafforzando la competitività del continente. 🔗ildenaro.it

Startup, innovazione digitale, giovani imprenditori: la mappa dell'innovazione in Umbria - Transizione digitale, capitale umano e fondi Pnrr, in Umbria si vedono segnali di cambiamento e la sfida è ancora tutta aperta con diverse startup in crescita, progetti under40, distretti 4.0 e nuove competenze. Ecco la mappa di come il territorio si muova, tra luci e ombre. “Nel 2024 abbiamo... 🔗perugiatoday.it

Innovazione, startup e scaleup. Ecco da dove partire per una nuova Ue - Fino alla mezzanotte di lunedì 17 marzo, ora di Bruxelles, i cittadini europei potranno dare il loro contributo di idee e di proposte per aiutare la Commissione Europea a definire una strategia di sostegno per startup e scaleup. Primo obiettivo dichiarato: deliberare il cosiddetto 28° Regime, cioè un sistema di norme unico per le nuove imprese ad alto valore innovativo in tutti i Paesi dell’Unione, per poi arrivare a un Innovation Act. 🔗formiche.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Innovazione e startup in Europa. Cerruti “Il piano da gioco è quello continentale”; Mancano i capitali per investire nelle startup, le associazioni chiedono all'Ue risultati concreti; Cerruti (Italian Tech Alliance) «Difesa centrale per l'innovazione, ma sul defense tech siamo in ritardo; Tutto sulla missione francese di Italian Tech Alliance. Ecco che accade al di là delle Alpi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Innovazione e startup in Europa. Cerruti “Il piano da gioco è quello continentale” - “L’Europa ha il talento e le risorse per diventare un leader mondiale nelle tecnologie”. Così l’ecosistema startup si confronta a Bruxelles con politici, ... 🔗repubblica.it

Mancano i capitali per investire nelle startup, le associazioni chiedono all’Ue risultati concreti - All'evento sul Venture capital al Parlamento europeo si è discusso il rilancio delle startup europee, colpite dalla competizione internazionale. Deregolamentazione, mobilitazione dei fondi nazionali e ... 🔗eunews.it

Startup e investimenti. A Bruxelles il faccia a faccia tra venture capital e Parlamento Europeo - Un evento promosso da Italian Tech Alliance con le associazioni europee del settore per discutere strategie, investimenti e nuove misure a sostegno dell'ecosistema startup e scaleup. 🔗money.it