Inizia la nuova era del cinema Ariston | dopo due anni di lavori diventa sala polifunzionale

cinema Ariston torna a vivere dopo due anni di lavori e rinasce come uno spazio polifunzionale, che ospiterà non solo proiezioni cinematografiche ma anche eventi, concerti live, mostre, presentazioni, incontri e laboratori, con una caffetteria in cui gli spettatori potranno ritrovarsi prima e. 🔗 Triesteprima.it - Inizia la nuova era del cinema Ariston: dopo due anni di lavori diventa sala polifunzionale Iltorna a vivereduedie rinasce come uno spazio, che ospiterà non solo proiezionitografiche ma anche eventi, concerti live, mostre, presentazioni, incontri e laboratori, con una caffetteria in cui gli spettatori potranno ritrovarsi prima e. 🔗 Triesteprima.it

Cosa riportano altre fonti

Pentathlon, inizia una nuova era al Cairo. Addio equitazione, valori da riscrivere con la prova ad ostacoli - La prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno si disputerà a Il Cairo, in Egitto, da domani, martedì 25 febbraio, a sabato 1 marzo: si tratterà di un momento storico per lo sport del soldato, in quanto per la prima volta a livello senior una gara internazionale avrà in programma la nuova prova ad ostacoli, che andrà a sostituire l’equitazione. Si tratta di una disciplina spettacolare, sulla scia dei percorsi ad ostacoli in stile Ninja Warrior, ma che ben poco ha a che fare con la tradizione dello sport del soldato. 🔗oasport.it

Francesca Michielin Volta Pagina: Addio alla Manager Marta Donà, Inizia una Nuova Era? - Il mondo dello spettacolo è sempre in fermento, tra nuove uscite, gossip e cambiamenti di rotta inaspettati. E proprio di un cambio di rotta vogliamo parlarvi oggi: quello di Francesca Michielin, una delle voci più amate del panorama musicale italiano! Francesca Michielin: Decisione Shock! Fine della Collaborazione con Marta Donà - Analisi dei Motivi e Reazioni Dopo dieci anni di successi condivisi, un percorso costellato di canzoni indimenticabili e palchi prestigiosi, Francesca Michielin ha annunciato la fine della sua collaborazione con la manager Marta Donà. 🔗mistermovie.it

Mancini alla Sampdoria, oggi il suo arrivo a Bogliasco: inizia la nuova era dei doriani - Sampdoria, Roberto Mancini è arrivato Bogliasco: visita alla squadra al lavoro per la sfida al Cittadella, la prima con Evani e Lombardo in panchina Roberto Mancini è finalmente arrivato a Bogliasco, il centro sportivo della Sampdoria. L’ex allenatore della Nazionale italiana, attesissimo sin da ieri, ha fatto il suo ingresso al Centro Sportivo Gloriano Mugnaini […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inizia la nuova era del cinema Ariston: dopo due anni di lavori diventa sala polifunzionale; Downton Abbey II: dove vedere il film stasera in tv e streaming; Nuovo Cinema Ariston; I primi passi della nuova era Marvel: The Fantastic Four - First Steps al cinema il 25 luglio 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inizia la nuova era del cinema Ariston: dopo due anni di lavori diventa sala polifunzionale - Lo spazio, di proprietà della Cappella Underground, ospiterà non solo proiezioni cinematografiche ma anche eventi, concerti live, mostre, presentazioni, incontri e laboratori, con una caffetteria in c ... 🔗triesteprima.it