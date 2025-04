Ingiusta detenzione Medico assolto due volte risarcito dallo Stato

Ingiustamente ai domiciliari dal 25 gennaio 2021 al 1° luglio 2022, quindi per 522 giorni, quasi 18 mesi, con l’accusa di duplice omicidio volontario. Ora però lo Stato lo ha risarcito. Si chiude un cerchio per il dottor Carlo Mosca, l’ex primario del Pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari finito a processo e agli arresti con l’accusa di aver soppresso con iniezioni letali di Propofol e Succinilcolina due pazienti Covid (Angelo Paletti, 79 anni, di Isorella, e Natale Bassi, 61, di Ghedi) durante la prima ondata pandemica del 2020. assolto da due Corti d’Assise, in primo e in secondo grado, Mosca si è sempre detto innocente. E ora la Corte d’Appello ha accolto la richiesta d’indennizzo avanzata dagli avvocati Michele Bontempi ed Elena Frigo.Le spettanze quantificate, che i legali preferiscono non precisare, vanno ben oltre il semplice calcolo aritmetico. 🔗 Ilgiorno.it - Ingiusta detenzione. Medico assolto due volte risarcito dallo Stato Era rimastomente ai domiciliari dal 25 gennaio 2021 al 1° luglio 2022, quindi per 522 giorni, quasi 18 mesi, con l’accusa di duplice omicidio volontario. Ora però lolo ha. Si chiude un cerchio per il dottor Carlo Mosca, l’ex primario del Pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari finito a processo e agli arresti con l’accusa di aver soppresso con iniezioni letali di Propofol e Succinilcolina due pazienti Covid (Angelo Paletti, 79 anni, di Isorella, e Natale Bassi, 61, di Ghedi) durante la prima ondata pandemica del 2020.da due Corti d’Assise, in primo e in secondo grado, Mosca si è sempre detto innocente. E ora la Corte d’Appello ha accolto la richiesta d’indennizzo avanzata dagli avvocati Michele Bontempi ed Elena Frigo.Le spettanze quantificate, che i legali preferiscono non precisare, vanno ben oltre il semplice calcolo aritmetico. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Agli arresti domiciliari per 17 mesi e poi assolto, Carlo Mosca ottiene il risarcimento per ingiusta detenzione - Carlo Mosca sarà risarcito per i 522 giorni trascorsi agli arresti domiciliari. Il medico era stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario ai danni di due pazienti dell'ospedale di Montichiari (Brescia). Il 52enne è stato infine assolto per non aver commesso il fatto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Accusato di estorsione e poi assolto. Ora avrà un risarcimento per ingiusta detenzione - Como – A giugno 2021, Raffaele Rispoli, 58 anni, era stato assolto, assieme ad altri tre imputati, dall’accusa di estorsione, nel processo stralcio scaturito dall’indagine della Dda di Milano sulla gestione illegale di rifiuti all’interno dell’impianto della Guzza di Como, gestito dalla Smr Ecologia. Contestualmente il Tribunale di Como aveva disposto l’immediata revoca della misura cautelare. Erano accusati di estorsione ai danni dell’imprenditore varesino Matteo Molinari, ipotizzando l’imposizione di due assunzioni di personale pagate più degli altri dipendenti: ipotesi che il Tribunale, ... 🔗ilgiorno.it

In carcere da innocente per 120 giorni: la Cassazione mette una pezza sull'ingiusta detenzione negata - La Suprema Corte di Cassazione ha messo una pezza sull'ordinanza della Corte di Appello di Bari che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione per la misura cautelare della custodia in carcere, dal 5 giugno al 23 settembre 2019, applicata dal Gip del Tribunale dauno nei... 🔗foggiatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ingiusta detenzione. Medico assolto due volte risarcito dallo Stato; Medico assolto dopo l’accusa di omicidio, Carlo Mosca sarà risarcito: “Detenzione ingiusta”; 522 giorni agli arresti domiciliari Risarcito il medico Carlo Mosca; Agli arresti domiciliari per 17 mesi e poi assolto, Carlo Mosca ottiene il risarcimento per ingiusta detenzione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ingiusta detenzione. Medico assolto due volte risarcito dallo Stato - L’ex primario del Pronto soccorso di Montichiari era stato accusato dell’omicidio di due pazienti e privato della libertà per 522 giorni. 🔗ilgiorno.it

Medico accusato di omicidio volontario, l’ex primario di Montichiari (assolto) sarà risarcito - Carlo Mosca rimase ai domiciliari per 522 giorni “rischiando pure una condanna all’ergastolo”, scrive il presidente della Corte d’Assise di Brescia nella motivazione della sentenza di assoluzione ... 🔗msn.com

Medico assolto dopo l’accusa di omicidio in epoca Covid nel Bresciano: Carlo Mosca sarà risarcito - Il primario del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari ha passato 522 giorni in custodia cautelare ai domiciliari ... 🔗milano.repubblica.it